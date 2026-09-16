Jensen Huang bác bỏ thuyết tận thế và tuyên bố siêu trí tuệ AI đã hiện diện

Giữa làn sóng kêu gọi ghìm phanh công nghệ vì nỗi sợ diệt vong, người đứng đầu Nvidia bất ngờ đưa ra tuyên bố đảo ngược hoàn toàn. Ông khẳng định siêu trí tuệ đã hiện diện ở nhiều lĩnh vực, đồng thời vạch trần bản chất thật sự của cuộc chạy đua AI toàn cầu.

Trong khi phần lớn các lãnh đạo công nghệ tại Mỹ đang tỏ ra chần chừ trước đà bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, CEO Jensen Huang của Nvidia đã chọn cho mình một lập trường hoàn toàn ngược lại.

Xuất hiện tại sự kiện All-In Summit diễn ra ở thành phố Los Angeles trong khuôn khổ buổi ghi hình trực tiếp của All-In Podcast vào ngày 14 tháng 9, người đứng đầu hãng sản xuất chip quyền lực nhất thế giới đã công khai phản bác quan điểm giảm tốc độ phát triển AI.

Làn sóng kêu gọi này vốn vừa được CEO Dario Amodei của Anthropic phát động hôm 12 tháng 9 nhằm tranh thủ thời gian cho công tác đánh giá an toàn, nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ các tên tuổi lớn như Sam Altman, Elon Musk và Demis Hassabis.

Không né tránh chủ đề an toàn, Jensen Huang khẳng định việc kiểm soát rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu của mọi tổ chức kỹ thuật. Tuy nhiên, điều khiến ông kiên quyết phản đối chính là việc dư luận đang dùng những phỏng đoán tận thế mơ hồ để làm tê liệt toàn bộ một ngành công nghiệp mũi nhọn.

Ông phân định rạch ròi giữa hai mặt của vấn đề: Một bên là những lỗi kỹ thuật có thật, đã xảy ra, hoàn toàn có thể tiến hành mổ xẻ nguyên nhân gốc rễ, sửa chữa và phòng ngừa thông qua môi trường hộp cát và quy trình kiểm thử độc lập tương tự kiểm toán tài chính; bên còn lại là những kịch bản hủy diệt văn minh với những xác suất diệt vong không hề có căn cứ khoa học cụ thể.

Nhìn lại lịch sử vài năm qua, Jensen Huang dẫn chứng hàng loạt dự báo mang tính hù dọa từng khiến xã hội hoang mang nhưng trên thực tế đã không hề diễn ra như mốc thời gian được thổi phồng, từ chuyện đội ngũ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh sẽ bị thay thế cho đến việc 90% mã nguồn phần mềm bị AI thôn tính trong chớp mắt.

Ông lập luận rằng những viện nghiên cứu hàng đầu sở hữu năng lực tính toán cực lớn chính là nơi dễ lộ diện sai sót nhất. Khi các cơ sở này chuyển mình từ những phòng thí nghiệm đơn thuần thành các tổ chức kỹ thuật chuẩn mực, giải pháp đúng đắn là xây dựng thêm hệ thống giám sát và đánh giá, thay vì vội vàng dừng cuộc chơi lại chỉ vì sự lo sợ vô căn cứ.

Cuộc tranh luận tại sân khấu hội nghị càng trở nên kịch tính khi chiếc điện thoại của Jensen Huang bất ngờ đổ chuông giữa chương trình. Người ở đầu dây bên kia chính là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bằng phong cách quyết liệt quen thuộc, ông Trump đã thẳng thừng chỉ trích những nỗ lực cản trở việc xây dựng trung tâm dữ liệu là một trò lừa phỉnh nguy hại.

Vị Tổng thống nhấn mạnh rằng robot hay AI sẽ không tiếp quản thế giới, và nước Mỹ tuyệt đối không thể tự trói tay mình trước một công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn hơn cả mạng internet. Nhận định một cách đanh thép rằng ai chiến thắng cuộc đua AI thì người đó sẽ thắng tất cả, ông Trump khẳng định các trung tâm dữ liệu cùng hạ tầng năng lượng chính là động lực tạo ra việc làm và đầu tư khổng lồ trong suốt 25 năm tới.

Đối với mối hoài nghi sâu sắc về khả năng tự cải tiến đệ quy (RSI) - hiện tượng AI tham gia vào quá trình xây dựng thế hệ AI tiếp theo khiến nhiều học giả lo ngại về vòng lặp mất kiểm soát - Jensen Huang đã giải tỏa nút thắt này bằng lăng kính kỹ thuật thực tế.

Ông phân tích rằng RSI không phải là một năng lực tự tiến hóa thần bí vượt ngoài tầm hiểu biết, mà là sự tổng hòa của các phương pháp quen thuộc như học theo ngữ cảnh, tự phản tư, học tăng cường và kiến tạo dữ liệu tổng hợp.

Việc kỹ sư ứng dụng AI để tối ưu hóa thuật toán và viết mã cũng tương tự như việc áp dụng công nghệ vào bất kỳ dây chuyền sản xuất nào. Điều quan trọng cốt lõi là quá trình tự cải tiến nội bộ trong phòng thí nghiệm hoàn toàn tách biệt với khâu đóng gói sản phẩm ra bên ngoài, nơi các rào cản kiểm soát nghiêm ngặt và đánh giá suy thoái luôn túc trực để ngăn chặn rủi ro.

Chuyển hướng sang bức tranh địa chính trị và cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Jensen Huang đưa ra một cách tiếp cận mang đậm tính thực dụng. Ông thừa nhận sự trỗi dậy vũ bão của Trung Quốc trong hệ sinh thái mô hình nguồn mở nhờ nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật dồi dào.

Thế nhưng, theo góc nhìn của ông, bản chất của nguồn mở đã xóa nhòa biên giới quốc gia, giống hệt như con đường phát triển của các nền tảng Linux hay Kubernetes trước đây. Bất kỳ ai khi tải về một mô hình đều có toàn quyền phân nhánh, tinh chỉnh và biến nó thành tài sản phục vụ cho mục đích của riêng mình.

So sánh AI với cuộc cách mạng công nghiệp nơi các nhà khoa học châu Âu đặt nền móng lý thuyết nhưng chính nước Mỹ mới là nơi hưởng lợi nhờ ứng dụng sâu rộng vào nền kinh tế, Jensen Huang khẳng định kết quả sau cùng của cuộc đua không phụ thuộc vào việc quốc gia nào công bố mô hình đỉnh cao trước.

Thước đo thực sự nằm ở việc quốc gia nào đưa được AI len lỏi sâu rộng nhất vào guồng quay của các doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu, trường học và hoạt động sản xuất thường nhật. Ông chỉ ra rằng cách tiếp cận thực dụng của Trung Quốc đang tạo nên sức hút lớn, trong khi nước Mỹ lại lãng phí quá nhiều thời gian vào những tranh cãi trừu tượng về sự diệt vong thay vì bắt tay vào hành động thực tế.

Ở nửa cuối buổi đàm thoại, Jensen Huang kéo tầm nhìn về hạ tầng công nghiệp, chỉ ra rằng AI đã vượt ra ngoài khuôn khổ phần mềm để trở thành một ngành công nghiệp sản xuất thông minh. Việc mở rộng AI hiện phụ thuộc trực tiếp vào đất đai, nguồn điện, nhà xưởng và mạng lưới lưu trữ.

Ông khẳng định vị thế của Nvidia không phải là một kẻ muốn nuốt trọn toàn bộ hệ thống, mà công ty chỉ tập trung tháo gỡ các nút thắt cơ sở hạ tầng, cung cấp các nền tảng gốc như cuDNN hay Megatron nhằm mở đường cho các doanh nghiệp ô tô, y dược và khởi nghiệp tự hoàn thiện chặng đua cuối cùng của riêng họ.

Khép lại buổi đối thoại, Jensen Huang đưa ra một nhận định đầy bất ngờ khi khẳng định thế giới không chỉ đang tiệm cận AGI ở cấp độ nhận thức thông thường của con người, mà đã thực sự bước vào kỷ nguyên siêu trí tuệ.

Tuy nhiên, siêu trí tuệ theo định nghĩa của ông không phải là một thực thể toàn năng viển vông, mà là khả năng làm chủ tuyệt đối của AI trong từng tác vụ thực tế riêng biệt, điển hình như việc lái xe an toàn vượt trội hơn con người hay giải mã các chuỗi protein sinh học phức tạp.

Thay vì tiếp tục bi kịch hóa tương lai bằng những nỗi sợ hãi tê liệt, người đứng đầu Nvidia kêu gọi toàn xã hội cùng bước lên chuyến tàu công nghệ để nắm bắt kỷ nguyên mới đang rộng mở.