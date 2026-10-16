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Jennifer Ly mang "Nữ hoàng bóng đêm" đến Shanghai Fashion Week 2027

Hoa Bay - ảnh Hùng Vũ
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"Tôi tin rằng bên trong mỗi người phụ nữ đều hiện hữu một nữ hoàng", Jennifer Ly chia sẻ.

Nhà thiết kế Jennifer Ly vừa giới thiệu bộ sưu tập "Nữ hoàng bóng đêm" tại Thượng Hải, Trung Quốc trong khuôn khổ Shanghai Fashion Week SS 2027 – Glam Showcase. Gồm hơn 30 thiết kế theo tinh thần Haute Couture đương đại, bộ sưu tập khai thác hình tượng người phụ nữ thông qua phom dáng, chất liệu và sự tương phản màu sắc.

Jennifer Ly mang "Nữ hoàng bóng đêm" đến Shanghai Fashion Week 2027 - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Jennifer Ly.

Lấy cảm hứng từ hành trình đi qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng, Jennifer Ly xây dựng hình tượng nữ hoàng không chỉ gắn với vẻ ngoài lộng lẫy, quyền lực mà còn thể hiện sự tự tin và khả năng làm chủ lựa chọn của người phụ nữ.

Về tạo hình, nhà thiết kế sử dụng phom dáng ôm sát, đường cắt có cấu trúc và kỹ thuật hoàn thiện thủ công. Các chi tiết đính kết pha lê, chất liệu ánh kim cùng điểm nhấn bắt sáng tạo hiệu ứng dưới ánh đèn sân khấu. Sự tương phản giữa gam màu tối và ánh sáng góp phần tạo nên dấu ấn thị giác xuyên suốt bộ sưu tập.

Jennifer Ly mang "Nữ hoàng bóng đêm" đến Shanghai Fashion Week 2027 - Ảnh 2.
Jennifer Ly mang "Nữ hoàng bóng đêm" đến Shanghai Fashion Week 2027 - Ảnh 3.

Xie Lu Xing Dan Cary– MGI All Stars China 2026 cùng nam vương Trịnh Bảo và Trần Tiến Dũng.

Thay vì giới hạn vẻ đẹp nữ tính trong một hình mẫu, Jennifer Ly phát triển nhiều sắc thái khác nhau từ lạnh lùng, sắc sảo đến phóng khoáng, trầm lắng.

Trong đó, bốn thiết kế tiêu biểu thể hiện rõ tinh thần sáng tạo của bộ sưu tập gồm: Nữ hoàng băng tuyết khắc họa vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu hãnh. Phượng hoàng tái sinh truyền tải thông điệp về sự hồi sinh sau nghịch cảnh.

Hơi thở đại ngàn lấy cảm hứng thiên nhiên được chuyển hóa thành tinh thần tự do, phóng khoáng và Giọt lệ biển sâu mang sắc thái trầm lắng với gam xanh đại dương kết hợp các điểm nhấn vàng và bạc, gợi liên tưởng đến những trải nghiệm âm thầm bồi đắp nội lực.

Dù khác biệt về cảm hứng, cả bốn thiết kế đều hướng đến câu chuyện về bản lĩnh và những chuyển biến trong đời sống nội tâm của người phụ nữ.

Jennifer Ly mang "Nữ hoàng bóng đêm" đến Shanghai Fashion Week 2027 - Ảnh 4.

Yolanda - Miss Grand Hong Kong 2026 và Piter Wang - Mister Cosmo China 2026

Jennifer Ly mang "Nữ hoàng bóng đêm" đến Shanghai Fashion Week 2027 - Ảnh 5.

Màn chào show của NTK Jennifer Ly và dàn mẫu.

Bộ sưu tập có sự góp mặt của các gương mặt đến từ lĩnh vực thời trang và các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Đảm nhận vị trí first face là Xie Lu Xing Dan Cary – MGI All Stars China 2026, cùng hai nam vương Trịnh Bảo và Trần Tiến Dũng.

Ở vị trí vedette có Peter Wang – Mister Cosmo China 2026 và Yolanda Liu Xuebin – Miss Grand Hong Kong 2026. Sự xuất hiện của các người mẫu góp phần thể hiện những sắc thái khác nhau trong thiết kế, từ vẻ kiêu hãnh, sắc sảo đến nét phóng khoáng và trầm lắng.

Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo, Jennifer Ly cho biết cô muốn thể hiện nhiều trạng thái của người phụ nữ thông qua ngôn ngữ thời trang từ sự kiêu hãnh, bí ẩn đến sức mạnh và khả năng tái sinh.

Jennifer Ly mang "Nữ hoàng bóng đêm" đến Shanghai Fashion Week 2027 - Ảnh 6.

"Tôi tin rằng bên trong mỗi người phụ nữ đều hiện hữu một nữ hoàng. Có lúc nàng lạnh lùng và kiêu hãnh như băng giá; có lúc sâu thẳm, bí ẩn như đại dương, có lúc mạnh mẽ và tràn đầy sinh khí như đại ngàn và cũng có những thời khắc, nàng phải bước xuyên qua ngọn lửa để tái sinh", nhà thiết kế nói.

Jennifer Ly là nhà sáng lập kiêm nhà thiết kế thời trang đến từ Việt Nam. Trước khi theo đuổi lĩnh vực thiết kế, cô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và từng đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế 2024, Hoa hậu Sắc đẹp Vĩnh cửu 2024.

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Jennifer

bóng đêm

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