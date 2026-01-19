Jennie lộ bằng chứng "dao kéo" vòng 1?

Jennie (BLACKPINK) vừa đón tuổi 30 bằng hàng loạt sự kiện hoành tráng. Trong số đó có triển lãm ảnh cá nhân và phát hành photobook hé lộ những khoảnh khắc chưa từng công bố. Jennie trong bộ ảnh mới khiến mạng xã hội "nổ tung" với những concept táo bạo, quyến rũ nghẹt thở. Những bức ảnh bán nude nghệ thuật hay diện trang phục cắt xẻ hiểm hóc đã khoe trọn vẹn vẻ đẹp mặn mà, tự tin của người phụ nữ bước vào độ chín của sự nghiệp. Đây được xem là lời tuyên ngôn mạnh mẽ về sự tự do và làm chủ bản thân của mỹ nhân BLACKPINK.

Tuy nhiên trên mạng xã hội X, nhiều fan đã soi ra sự khác thường của Jennie. Trong 1 số bức ảnh ở photobook, vòng 1 của nữ idol bỗng căng đầy khác thường. Điều này hoàn toàn khác với những hình ảnh quá khứ của Jennie. Dù có tỷ lệ cơ thể đẹp nhưng vòng 1 chưa bao giờ là điểm mạnh của cô nàng. Điều này đã làm dấy lên những nghi vấn Jennie đụng chạm "dao kéo" để nâng cấp vòng 1 cho quyến rũ, gợi cảm hơn.

Có sự khác biệt rõ rệt giữa vòng 1 của Jennie trong photobook mừng sinh nhật và trước đây. Ảnh: X

Từ trước đến giờ, Jennie chưa bao giờ nổi tiếng với vòng 1 khủng. Ảnh: X

Điều này làm dấy lên nghi vấn cô "dao kéo". Ảnh: X

Hàng loạt netizen đã tranh cãi không ngừng về chủ đề này. Nhiều người cho rằng vòng 1 căng đầy của Jennie là sản phẩm của áo độn. Những người này chỉ ra rằng vòng 1 của Jennie vẫn bình thường trong những sự kiện gần đây, nên hoàn toàn không có chuyện cô "dao kéo". Số khác lên tiếng kêu gọi netizen quá khích ngừng soi mói thân hình Jennie và đưa ra những nhận định vô căn cứ.

Phần đông khán giả đều cho rằng Jennie không hề "dao kéo" vòng 1. Ảnh: China Times

Jennie có tên đầy đủ là Kim Jennie, sinh ngày 16/1/1996, là một trong bốn thành viên tạo nên hiện tượng toàn cầu BLACKPINK, đảm nhiệm vai trò rapper chính và hát dẫn. Ngay từ khi ra mắt, Jennie đã nhanh chóng định hình phong cách cá nhân độc đáo và trở thành một biểu tượng thời trang không thể phủ nhận. Cô được mệnh danh là "Chanel sống" với vai trò đại sứ thương hiệu cho nhà mốt danh tiếng này, đồng thời sở hữu gu thẩm mỹ thời thượng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO, trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới. Jennie không chỉ là một idol, mà còn là một Global Influencer có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới âm nhạc.

Những hình ảnh "bỏng mắt" khác của Jennie trong photobook chào tuổi 30. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo, X