Jennie hở bạo, nhảy nóng mắt mà không ai nói được gì!

Tối 22/3, Jennie chính thức biểu diễn tại sự kiện ComplexCon HongKong (Trung Quốc) với tư cách Headliner. Sự xuất hiện này giúp nữ ca sĩ ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên trên toàn cầu đảm nhận vai trò diễn chính tại một kỳ ComplexCon. Đêm nhạc tối 22/3 còn quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám khác như Jay Park, Crush và nhóm ALLDAY PROJECT, thu hút sự chú ý khổng lồ từ truyền thông quốc tế.

Mang đến sân khấu của lễ hội văn hóa hàng đầu, Jennie lập tức gây chú ý khi xuất hiện vô cùng quyến rũ. Netizen hiện đang thi nhau chia sẻ loạt khoảnh khắc nữ ca sĩ diện outfit cực chiến, mang đậm chất streetwear gai góc, phóng khoáng và phù hợp tuyệt đối với tinh thần chung của sự kiện. Các track nhạc nằm trong album Ruby cùng siêu hit Mantra được nữ nghệ sĩ mang lên sân khấu trình diễn với những bản phối mới cực căng.

Ngay khi sự kiện ComplexCon khép lại, các trang mạng xã hội đã lập tức rần rần với hàng loạt fancam ghi lại các tiết mục của Jennie. Trong đó, phần trình diễn đang viral và gây sốt mạnh mẽ nhất tính đến thời điểm hiện tại chính là sân khấu Mantra.

Bản thân Mantra vốn đã là một siêu hit mang đậm tính nữ quyền và sự tự tin, do đó việc Jennie mang ca khúc này lên sân khấu hát live cùng thần thái ngút ngàn đã làm bùng nổ hoàn toàn không gian AsiaWorld Expo. Hàng loạt fancam quay cận cảnh khoảnh khắc trình diễn Mantra đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Điểm nhấn làm nên sức hút của các đoạn fancam này đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa thần thái tự tin, vũ đạo sắc bén, quyến rũ cùng năng lượng làm chủ sân khấu trọn vẹn của nữ nghệ sĩ. Khán giả liên tục để lại bình luận khen ngợi giọng hát live khỏe khoắn, những đoạn rap cực dính và phong độ trình diễn ngày càng thăng hạng.

Từ ngày tách khỏi YG, phong cách trình diễn của Jennie ngày càng táo bạo. Dù không ít lần bị “ném đá” bởi phong cách trình diễn này, nhưng chính Jennie đã mặc kệ chúng. Cô nàng kiên định theo đuổi sự gợi cảm trong nghệ thuật và dần dần biến nó thành một thương hiệu cá nhân của cô.

Jennie vẫn luôn xử lý mượt mà và tinh tế, mang đến những màn trình diễn vô cùng đẳng cấp. Trong đêm diễn tối qua, sự gợi cảm của cô tiếp tục trở thành tâm điểm được khen ngợi khi Jennie đã vô cùng khéo léo khoe trọn đường nét cơ thể thông qua thiết kế trang phục cắt xẻ vô cùng táo bạo. Những nhìn chung, tổng thể màn trình diễn của cô vẫn giữ được giữ sang trọng, tôn lên sự khỏe khoắn hiện đại của người phụ nữ và đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu làng giải trí.

Đa số các bình luận từ khán giả đều bày tỏ sự choáng ngợp trước mức năng lượng mà Jennie tỏa ra. Nhiều fan hâm mộ ví von sân khấu tối qua không chỉ đơn thuần là một set diễn âm nhạc mà thực sự giống như một sàn runway kết hợp party bùng nổ. Khả năng làm chủ không gian lớn, outfit chất lừ cùng kỹ năng hát và rap live cực xịn được số đông khán giả nhận định là yếu tố bảo chứng rõ ràng nhất cho đẳng cấp của vị trí diễn chính tại một sự kiện quy mô như ComplexCon.

Đáng chú ý, sức nóng từ sự kiện tại Hong Kong (Trung Quốc) tối qua chỉ là phát súng mở màn cho một chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Jennie đang thiết lập trong năm 2026. Hậu thành công vang dội của album Ruby, nữ nghệ sĩ liên tục ghi tên mình vào lịch sử làng nhạc thế giới khi liên tiếp chốt sổ vai trò Headliner tại hàng loạt lễ hội đình đám nhất hành tinh.

Theo lịch trình đã được công bố, nữ nghệ sĩ sẽ tiếp tục càn quét The Governors Ball tại New York Mỹ vào tháng 6. Ngay sau đó vào tháng 7, cô góp mặt tại Mad Cool Festival ở Madrid Tây Ban Nha. Vào giai đoạn cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Jennie sẽ tiếp tục chinh phục sân khấu khổng lồ của Lollapalooza tại Chicago Mỹ.

Hậu thành công bùng nổ của album Ruby, những bước đi chiến lược dồn dập trong năm 2026 đã minh chứng rõ nét cho sức hút khổng lồ của Jennie với vị thế một nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Rất nhiều lời khen ngợi được đưa ra và công nhận sức bùng nổ và đẳng cấp vươn tầm thế giới của cô nàng. Các sân khấu biểu diễn của cô giờ đây thực sự nâng tầm thành một bữa tiệc kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, thời trang và kỹ năng trình diễn đẳng cấp mà công chúng không thể bỏ lỡ.