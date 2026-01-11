Jennie đốt mắt ở “Grammy Hàn Quốc”, hở bạo tương tác thân mật với vũ công nam không sợ thứ gì

Golden Disc Awards 2026 (lần thứ 40) diễn ra vào ngày 10/1/2026 tại Taipei Dome (Đài Bắc, Đài Loan), đánh dấu cột mốc 40 năm của một trong những lễ trao giải âm nhạc uy tín nhất Hàn Quốc. Sự kiện năm nay quy tụ dàn nghệ sĩ đông đảo và nổi bật của Kpop như Jennie (BLACKPINK), Stray Kids, LE SSERAFIM, IVE, ENHYPEN, ATEEZ, ZEROBASEONE, MONSTA X, BOYNEXTDOOR, NCT WISH, TWS cùng nhiều gương mặt trẻ khác, đồng thời được phát sóng và livestream trên nhiều nền tảng trong và ngoài Hàn Quốc, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả quốc tế.

Trong số các sân khấu được mong chờ nhất, màn trình diễn của Jennie nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nữ ca sĩ mang đến phần biểu diễn kết hợp Filter, Damn Right và Like JENNIE, được dàn dựng công phu với đội hình vũ công đông đảo, thể hiện phong cách trình diễn mang đậm tiêu chuẩn quốc tế. Sân khấu lấy tông màu đỏ làm chủ đạo, kết hợp hệ thống ánh sáng dày cùng hiệu ứng mạnh, tạo nên không gian nóng bỏng, cuốn hút và đẩy cao nhịp cảm xúc của toàn bộ khán phòng. Không khí tại Taipei Dome nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt khi mỗi khoảnh khắc Jennie xuất hiện đều nhận được những tràng hò reo vang dội.

Jennie mang đến phần biểu diễn kết hợp Filter, Damn Right và Like JENNIE

Xuất hiện trong trang phục da nổi bật, Jennie khoe trọn thần thái tự tin và sức hút của một nghệ sĩ solo hàng đầu. Nữ ca sĩ ghi điểm với giọng live ổn định, giàu năng lượng, vẫn giữ được chất giọng trầm đặc trưng dù phải trình diễn vũ đạo liên tục. Khí chất ngôi sao toàn cầu của Jennie được bộc lộ rõ nét qua ánh mắt, biểu cảm và khả năng làm chủ sân khấu. Đặc biệt, phần solo performance đầy quyến rũ, cùng những màn nhảy đôi táo bạo với vũ công trong Damn Right, khiến khán giả không thể rời mắt. Dù đây đã là lần thứ hai Like JENNIE xuất hiện tại một lễ trao giải cuối năm, màn trình diễn vẫn khiến người xem trầm trồ trước mức độ đầu tư và khả năng làm mới hình ảnh của nữ ca sĩ.

Màn nhảy đôi đầy táo bạo của Jennie cùng vũ công nam

Màn solo performance quyến rũ của Jennie tại GDA 2026

Màn tương tác với vũ công gây sốt của Jennie (Ảnh cap màn hình)

Không ngoài dự đoán, sân khấu của Jennie trở thành khoảnh khắc được mong chờ nhất đêm trao giải. Ngay khi cô xuất hiện, lượng người xem livestream tăng vọt, các nền tảng mạng xã hội nhanh chóng tràn ngập những đoạn cắt sân khấu, hình ảnh và bình luận xoay quanh phần trình diễn của nữ ca sĩ. Nhiều khán giả và người hâm mộ đánh giá đây là một trong những sân khấu bùng nổ nhất Golden Disc Awards 2026, không chỉ bởi hiệu ứng thị giác và vũ đạo mãn nhãn mà còn nhờ phong độ ổn định, năng lượng dồi dào và khả năng làm chủ sân khấu của Jennie.