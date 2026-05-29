JAS 39 Gripen Ukraine được trang bị tên lửa Meteor để xóa bỏ lợi thế của Su-35

Bạch Dương
|

Cùng với việc cung cấp tiêm kích JAS 39 Gripen, Thụy Điển còn bàn giao cho Ukraine vũ khí không chiến tối tân nhất của mình.

Ngày 28/5, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận song phương nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó điểm mấu chốt là việc chuyển giao máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen của cho Ukraine.

Trong giai đoạn đầu tiên, Thụy Điển sẽ chuyển giao 16 tiêm kích đa năng hạng nhẹ JAS 39 Gripen C/D cho Ukraine. Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào đầu năm tới (2027), sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cho phi công và nhân viên kỹ thuật của Ukraine.

Các bên cũng nhất trí về việc giao 20 máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen E hiện đại nhất (phiên bản nâng cấp với động cơ General Electric F414G, radar Raven ES-05 mới và khả năng phóng tên lửa Meteor) trong tương lai. Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào năm 2030 và Ukraine sẽ thanh toán bằng nguồn vốn tài trợ của Liên minh châu Âu.

Thụy Điển cũng cam kết thực hiện toàn bộ chu trình huấn luyện cho phi công và nhân viên mặt đất của Ukraine, cũng như bảo trì sau bán hàng và đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tiêm kích được giao.

Thụy Điển giao cả tên lửa không đối không Meteor kèm tiêm kích JAS 39 Gripen cho Ukraine.

Đối với Meteor, loại tên lửa này có tầm bắn từ 150 đến 200km. Các chuyên gia ước tính Ukraine có thể bắt đầu sử dụng những vũ khí này nhằm đối phó với sức mạnh không quân Nga trong không phận của mình, bao gồm cả việc đánh chặn máy bay phóng tên lửa và thực hiện các cuộc không kích.

Với tên lửa Meteor và tiêm kích JAS 39 Gripen, rõ ràng lần đầu tiên Ukraine nắm trong tay phương tiện đủ sức đối đầu trực diện những chiếc Su-35S và Su-30SM2 mang tên lửa R-37M của Nga - loại đạn dẫn đường này có tầm bắn xa và uy lực rất mạnh, nhưng lợi thế của Meteor nằm ở độ chính xác cao và tạo ra "vùng không thể trốn thoát" lớn hơn nhiều.

Nhưng dĩ nhiên chiến thắng trong không chiến còn phụ thuộc rất nhiều vào chiến thuật sử dụng, trình độ phi công và nhiều yếu tố liên quan khác.

Theo Avia-pro
