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Jaecoo J7 PHEV thêm bản AWD: Dùng pin BYD, giá quy đổi chưa tới 900 triệu

Thanh Nhã
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Dù phải đánh đổi phạm vi di chuyển thuần điện, Jaecoo J7 PHEV AWD lại ghi điểm bằng hệ dẫn động bốn bánh và danh sách trang bị dày đặc.

Mới đây, thương hiệu Jaecoo đã chính thức giới thiệu mẫu xe Jaecoo J7 PHEV phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD). Xe sẽ mở bán tại Úc đầu tiên, dự kiến có mặt tại đại lý từ tháng này.

- Ảnh 1.

Jaecoo J7 PHEV AWD mở bán tại thị trường Úc đầu tiên. Ảnh: Jaecoo

Jaecoo J7 PHEV AWD và những điểm mới đáng chú ý

Khác với J8 và Omoda C9 PHEV, Jaecoo J7 PHEV AWD sử dụng hệ thống Super Hybrid System-Plug-in Hybrid. Hệ thống này có công suất thấp hơn. Xe dùng hộp số hybrid chuyên dụng (DHT) đơn cấp thay vì 3 cấp.

Về thông số, động cơ xăng 1.5L sản sinh 103 mã lực và 215 Nm. Trong khi đó, mô-tơ chính cung cấp 204 mã lực và 210 Nm. Ngoài ra, xe còn có một mô-tơ thứ hai ở trục sau với 154 mã lực và 210 Nm. Tổng công suất xe đạt 354 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 490 Nm. So với bản cầu trước, sức mạnh của J7 PHEV AWD cao hơn 75 mã lực và 125 Nm.

Jaecoo J7 PHEV trang bị bộ pin LFP 18,4 kWh. Cụm pin này vẫn do BYD sản xuất. Đáng chú ý, việc tăng độ bám đường làm giảm hiệu quả năng lượng. Kết quả là phạm vi thuần điện giảm từ 100 km xuống 80 km theo chuẩn NEDC.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 40 kW. Thời gian sạc pin 30-80% mất 20 phút. Đối với sạc chậm AC, xe giới hạn ở 6,6 kW. Thời gian sạc 25-100% mất 2,6 giờ.

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Xe sử dụng pin do BYD sản xuất. Ảnh: Jaecoo

Chi tiết trang bị Jaecoo J7 PHEV

Tại Úc, Jaecoo J7 PHEV AWD mang biến thể cao cấp nhất là Summit. Bề ngoài, xe giữ hệ thống đèn full-LED, mâm hợp kim 19 inch khí động học, gương chiếu hậu có kiểu dáng thanh thoát hơn.

Bên trong khoang lái, xe được trang bị màn hình hiển thị thông tin sau vô lăng 10,25 inch, màn hình giải trí cảm ứng đặt dọc kích thước lớn 14,8 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), vô lăng có sưởi, ghế trước chỉnh điện tích hợp tính năng sưởi và thông gió, ghế bọc da nhân tạo, hệ thống âm thanh Sony 8 loa, camera hành trình tích hợp, đèn viền nội thất tùy chỉnh, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ và cốp sau chỉnh điện.

Về trang bị an toàn, mẫu J7 tại thị trường Úc sở hữu tiêu chuẩn 8 túi khí cùng gói hỗ trợ người lái toàn diện, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (có tính năng dừng và đi) và hỗ trợ giữ làn đường.

- Ảnh 3.

Jaecoo J7 PHEV Summit AWD có giá bán quy đổi 896 triệu đồng. Ảnh: Jaecoo

Jaecoo J7 PHEV Summit AWD có giá bán 47.990 AUD, tương đương 896 triệu đồng. Tại Việt Nam, J7 PHEV hiện có duy nhất phiên bản Flagship, đi kèm mức giá 879 triệu đồng.

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Tags

Jaecoo J7 PHEV

BYD

pin LFP

summit

JAECOO

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