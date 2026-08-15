Jaecoo J5 chốt giá ưu đãi từ 499 triệu đồng tại Việt Nam, bản điện gây chú ý

Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá Jaecoo J5 từ 599 triệu đồng, đồng thời áp dụng ưu đãi quy đổi đưa giá đặc biệt xuống 499 triệu đồng.

Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá Jaecoo J5 tại thị trường Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện New Energy Night diễn ra ngày 14/8. Mẫu SUV được phân phối với 4 phiên bản, sử dụng ba lựa chọn hệ truyền động gồm xăng, hybrid và thuần điện.

Jaecoo J5 có 4 phiên bản, giá niêm yết từ 599 triệu đồng

Jaecoo J5 được bán tại Việt Nam với bốn phiên bản gồm J5 Premium, J5 SHS-H Premium, J5 SHS-H Flagship và J5 EV Flagship. Giá niêm yết lần lượt là 599 triệu, 669 triệu và 749 triệu đồng cho hai phiên bản cao nhất, đã bao gồm thuế GTGT. Xe có bốn màu ngoại thất gồm đen, xanh, xám và trắng.

Đến hết ngày 31/8/2026, hãng áp dụng chương trình ưu đãi dành cho 555 khách hàng đầu tiên với hai phương án lựa chọn. Phương án thứ nhất gồm hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu với tỷ lệ vay tối đa 80% giá trị xe và một năm bảo hiểm vật chất.

Riêng bản J5 EV Flagship có thêm bộ sạc đa dụng và ứng dụng thông minh T-Box trị giá 20 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá các phiên bản lần lượt còn 569 triệu, 629 triệu và 699 triệu đồng.

Ở phương án thứ hai, khách hàng có thể lựa chọn gói miễn phí đổ xăng trong 7 - 8 năm đối với các phiên bản xăng và hybrid hoặc miễn phí sạc trong 30 năm với J5 EV Flagship. Giá quy đổi tương ứng còn 499 triệu đồng với J5 Premium, 599 triệu đồng với J5 SHS-H Premium, 669 triệu đồng với J5 SHS-H Flagship và 599 triệu đồng với J5 EV Flagship.

Ba lựa chọn hệ truyền động

Jaecoo J5 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.380 x 1.860 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm. Xe sử dụng hệ thống treo sau liên kết đa điểm. Các trang bị được công bố trên cả ba cấu hình gồm đèn LED, cruise control, gương chiếu hậu ngoài gập tự động có sấy, Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các bản SHS-H và EV Flagship có thêm trần kính toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, màn hình trung tâm 13,2 inch Ultra HD và hệ thống âm thanh Sony 8 loa.

J5 Premium sử dụng động cơ tăng áp 1.5L, công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 210 Nm. Bản J5 SHS-H kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 221 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây và phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 1.000 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Trong khi đó, J5 EV Flagship sử dụng mô-tơ điện công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 288 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây. Phạm vi di chuyển được công bố lên tới 461 km sau mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 130 kW, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 28 phút.

Bản cao có 18 tính năng ADAS

Về an toàn, Jaecoo J5 được phát triển theo tiêu chuẩn hướng đến đánh giá an toàn 5 sao NCAP. Hai phiên bản J5 SHS-H Flagship và J5 EV Flagship có 6 túi khí, 18 tính năng hỗ trợ lái ADAS và camera 540 HD. Các tính năng được liệt kê gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa.

Bản J5 Premium có 4 túi khí cùng các hệ thống ABS, EBD, ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và giám sát áp suất lốp.

Cùng với J5, Omoda & Jaecoo Việt Nam giới thiệu ứng dụng O&J Connect. Trong giai đoạn đầu đến hết tháng 8/2026, ứng dụng cho phép tìm kiếm và cập nhật thông tin các trạm sạc công cộng, gồm công suất, tình trạng trạm, súng sạc khả dụng, giá sạc, đơn vị vận hành và chỉ đường.

Từ tháng 9 đến hết năm 2026, ứng dụng dự kiến bổ sung tính năng sạc và thanh toán. Trong năm 2027, nền tảng này được lên kế hoạch mở rộng thêm các chức năng điều khiển, quản lý xe và dịch vụ.

Jaecoo J5 sẽ được phân phối thông qua hơn 40 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam. Chính sách bảo hành được công bố ở mức 10 năm/1 triệu km cho J5 Premium và J5 SHS-H; riêng J5 EV Flagship có thời hạn bảo hành xe 8 năm/200.000 km.