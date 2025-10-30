Jack xin lỗi vụ hát nhạc phản cảm chưa được kiểm duyệt: Đã làm việc trực tiếp với Sở VHTT Hà Nội

Tối 29/10, Jack cập nhật trạng thái trên trang, xác nhận đã làm việc trực tiếp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội. Trong bài đăng, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi, nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc, đồng thời khẳng định sẽ rà soát lại toàn bộ hoạt động sáng tạo trong thời gian tới.

Jack đăng bài xin lỗi tối 29/10

Nguyên văn bài đăng của Jack:

"Kính gửi đến quý cơ quan ban ngành, các đơn vị đối tác và quý khán giả,

Chiều nay ngày 29/10/2025 , phía Công ty J97 Promotion đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc lắng nghe mọi góp ý.

Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận. Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu rằng mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hoá xã hội của người nghệ sĩ.

Trong thời gian tới, tôi cùng ê-kíp sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo. Tôi cam kết rằng mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hoá, thuần phong mỹ tục mà quý ban ngành đưa ra. Bên cạnh đó, tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và các dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để lan tỏa hình ảnh một người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, tình yêu với quê hương đất nước, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện.

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cơ quan ban ngành đã lắng nghe những trải lòng của tôi cũng như đã góp ý giúp tôi và công ty J97 Promotion có những định hướng tốt hơn. Tôi rất mong nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ mọi người. Sự ủng hộ của quý khán giả chính là động lực lớn nhất để tôi bước tiếp trên con đường nghệ thuật sắp tới. Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi và cảm ơn tất cả quý khán giả, các đơn vị đối tác, các quý ban ngành và cơ quan báo chí đã động viên và chia sẻ cùng tôi trong thời gian này.

Trân trọng,

Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack - J97)

Trước đó, Jack vướng tranh cãi khi biểu diễn tại sự kiện Moonlit Childhood tối 16/10. Nam ca sĩ thể hiện một ca khúc chưa có tên, chưa qua kiểm duyệt và không nằm trong danh mục được cấp phép. Đoạn rap “Lào gì cũng t**” bị khán giả phản ứng gay gắt vì cho là chứa ngôn từ tục tĩu, lệch chuẩn văn hóa."

Sau vụ việc, Ban tổ chức chương trình Moonlit Childhood do NTK T.L đại diện đã gửi thông cáo xin lỗi, khẳng định đây là sự cố ngoài kịch bản. Đơn vị cho biết tiết mục của Jack là phần biểu diễn tự phát, chưa qua kiểm duyệt và cam kết sẽ rút kinh nghiệm cho các sự kiện sau. Phía công ty J97 Promotion khi đó cũng lên tiếng, cho rằng khán giả nghe nhầm lời ca khúc chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau khi thẩm định đã xác nhận phần lời của bài hát có yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Sân khấu hôm 16/10 của Jack tại Hà Nội

Sáng 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi làm việc về tình trạng ca khúc phản cảm, lệch chuẩn văn hóa lan truyền trên mạng xã hội. Ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, qua quá trình phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện một số ca khúc, trong đó có tiết mục của Jack, có dấu hiệu vi phạm quy định và cần được chấn chỉnh nghiêm túc.

Ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh, không bàn tới việc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội có chấp thuận biểu diễn hay chưa, nhưng phần ca từ trong bài hát đã thể hiện nội dung không phù hợp. Về cách giải thích của đơn vị quản lý nghệ sĩ, ông Tự Do cho biết: “Cục đã nghe đi nghe lại, giảm tốc độ để nghe và khẳng định giải thích của đơn vị quản lý là dấu hiệu chống chế”. Ông khẳng định, trong quá trình kiểm tra “ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề”. Với câu hát “Lào gì cũng tôn”, ông nói: “Qua kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả khi giảm tốc độ phát để nghe rõ thì ca sĩ thực sự vẫn là hát câu đó chứ không phải như giải thích của ca sĩ chữ ‘tôn’ là ‘tôi’”.

Ông Lê Quang Tự Do cũng bác bỏ lý do “ngẫu hứng trình diễn” mà phía ca sĩ đưa ra: “Rõ ràng, phần biểu diễn có đội múa phụ họa ăn khớp với tiết tấu, chứng tỏ đã tập luyện trước, không thể coi là ngẫu hứng”.

Jack bị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM điểm danh trong danh sách nghệ sĩ có ca từ lệch chuẩn

Ngày 26/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhận định có nhiều ca khúc cẩu thả trong ca từ, phô trương lối sống buông thả, thậm chí thể hiện thái độ ngạo mạn, công kích cá nhân, làm xấu hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Một loạt tác phẩm bị nêu đích danh gồm: Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với phần biểu diễn ngày 16/10/2025 tại Hà Nội, Pháo với Sự nghiệp chướng, Gducky với Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn – Andree – Tinle), Andree với Kẹo, Bray – Đạt G với Cao ốc 20, Hiếu Thứ Hai (Trần Minh Hiếu) với Trình, Andree – Bình Gold với Em iu… Những biểu hiện này, theo cơ quan chức năng, không chỉ làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật và chuẩn mực văn hóa mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của giới trẻ, nhóm công chúng chính của thị trường âm nhạc hiện nay.

Những ngày này, MXH vẫn tranh luận về trường hợp của Jack

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ nội dung các hoạt động sáng tác, biểu diễn và phát hành, đặc biệt là thể loại rap và các sản phẩm lan truyền trên mạng xã hội. Các chương trình tại phòng trà, sân khấu, sự kiện xã hội hóa phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực văn hóa. Đồng thời, Sở cần phối hợp Thanh tra Thành phố xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không mời nghệ sĩ có hành vi hoặc sáng tác lệch chuẩn tham gia hoạt động văn hóa - nghệ thuật của TP.HCM.