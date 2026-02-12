IVEXE – “Chiếc cầu nối” giúp những người dân xa quê giảm áp lực, an tâm về quê đón Tết

Giữa áp lực "cháy vé" trên nhiều tuyến liên tỉnh, IVEXE đang trở thành "chiếc cầu nối" giúp hàng triệu người lao động, sinh viên xa quê giảm bớt lo lắng và an tâm hơn trên hành trình trở về nhà đón Tết.

Cứ mỗi dịp cuối năm, các bến xe lớn tại TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương hay Đồng Nai lại rơi vào cảnh náo nhiệt nhưng cũng đầy áp lực. Với hàng triệu người con xa quê, hành trình về quê đón Tết chưa bao giờ là dễ dàng. Niềm vui sum họp thường bị phủ bóng bởi nỗi lo: Làm sao để có một chỗ ngồi trên chuyến xe cuối năm?

Giữa bối cảnh đó, IVEXE nổi lên như một giải pháp trung gian hiệu quả. Thay vì phải liên hệ nhiều nhà xe khác nhau, người dân chỉ cần một cuộc gọi đến tổng đài để được hỗ trợ tra cứu tình trạng vé, giá niêm yết và giữ chỗ nhanh chóng.

Ghi nhận tại trung tâm điều hành IVEXE trong những ngày cao điểm, không khí làm việc luôn trong tình trạng khẩn trương. Đội ngũ tổng đài viên hoạt động liên tục từ sáng sớm đến khuya muộn, tiếp nhận và xử lý hàng nghìn cuộc gọi mỗi ngày. Khác với các nền tảng đặt vé xe hoàn toàn tự động, IVEXE lựa chọn mô hình lấy con người làm trung tâm, nơi mỗi cuộc gọi đều có nhân viên tư vấn trực tiếp, giải thích cặn kẽ và đề xuất phương án phù hợp nhất cho hành khách.

Áp lực gia tăng trong mùa cao điểm được thể hiện rõ nhất qua các số liệu vận hành của hệ thống. Theo báo cáo từ IVEXE, trong giai đoạn cận Tết, lượng cuộc gọi vào tổng đài đã tăng đột biến. Nếu như ngày thường, hệ thống tiếp nhận trung bình khoảng 3.000 – 5.000 cuộc gọi/ngày, thì bước vào cao điểm, con số này tăng lên 6.000 – 10.000 cuộc gọi/ngày, tương đương mức tăng gấp 3 – 4 lần so với bình thường. Riêng trong tháng cao điểm gần nhất, IVEXE đã xử lý hơn 138.000 cuộc gọi, tăng khoảng 65% so với tháng trước đó.

Không chỉ gia tăng về số lượng cuộc gọi, hiệu quả hỗ trợ cũng là yếu tố then chốt giúp IVEXE trở thành lựa chọn đáng tin cậy của người dân. Được biết, trong giai đoạn cao điểm, IVEXE duy trì tỷ lệ hỗ trợ đặt vé thành công ở mức 85–90%, góp phần giảm rõ rệt tình trạng "cháy vé", đặc biệt trong những ngày từ 25 đến 29 Tết – thời điểm nhu cầu di chuyển đạt đỉnh. Đặc biệt là các tuyến đường như Cà Mau đi Sài Gòn, xe Sài Gòn đi Bình Định và xe Đà Lạt đi Phan Thiết được nhiều khách gọi đặt vé trong dịp Tết này.

Bên cạnh đó, IVEXE sở hữu mạng lưới nhà xe rộng khắp trên toàn quốc. Hiện IVEXE đã kết nối với hơn 1.000 nhà xe trên toàn quốc, cung cấp khoảng 5.000 lịch trình mỗi ngày, bao gồm xe khách cố định, xe limousine cao cấp và xe ghép liên tỉnh. Việc đa dạng hóa lựa chọn giúp hành khách linh hoạt hơn về thời gian và chi phí trong mùa cao điểm.

Không chỉ hỗ trợ người dân, IVEXE còn giúp các doanh nghiệp vận tải giảm tải trong mùa cao điểm. Thông qua vai trò trung gian tư vấn và kết nối, nhà xe có thêm điều kiện tập trung vào điều phối phương tiện và bảo đảm an toàn hành trình. Đồng thời, hệ thống tổng đài đặt vé xe trực tuyến toàn quốc IVEXE cũng góp phần minh bạch hóa thị trường vé xe Tết, qua đó hạn chế các hiện tượng cò mồi, đội giá và rủi ro lừa đảo tiền cọc. Với IVEXE, mỗi cuộc gọi được tiếp nhận không đơn thuần là một giao dịch, mà còn là cam kết đồng hành, giúp người lao động có thêm cơ hội trở về quê an toàn, đúng lịch trình.

Hàng chục nghìn lượt đặt vé thành công, đồng nghĩa với hàng nghìn gia đình có cơ hội sum họp sau một năm dài mưu sinh. Đó có thể là những sinh viên chắt chiu từng đồng tiền làm thêm, những công nhân xa nhà quanh năm, hay những người lớn tuổi không rành công nghệ nhưng chỉ cần một giọng nói tư vấn tận tình qua điện thoại là đủ để yên tâm lên đường.

Tết là để trở về. Và giữa những chuyến xe chật kín người, những cuộc gọi dồn dập không ngơi nghỉ, IVEXE đang âm thầm làm tròn vai trò của một "chiếc cầu nối" bền bỉ, để hành trình về quê của người dân trở nên nhẹ nhàng, an tâm và trọn vẹn hơn.

