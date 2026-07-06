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Ít ai biết dấu chân tỷ phú Trần Đình Long tại loạt đại công trình: Từ 6 cây cầu vượt sông Hồng đến dự án APEC 2027 ở Phú Quốc

Tuấn Khôi
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Không chỉ xuất hiện tại 6 cây cầu vượt sông Hồng ở Hà Nội, cáp thép dự ứng lực của Hòa Phát còn được sử dụng tại nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như các công trình phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc và nhiều tuyến cao tốc phía Nam.

Ít ai biết dấu chân tỷ phú Trần Đình Long tại loạt đại công trình: Từ 6 cây cầu vượt sông Hồng đến dự án APEC 2027 ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết sản phẩm cáp thép dự ứng lực (PC Strand) của doanh nghiệp đang được sử dụng tại nhiều công trình giao thông và hạ tầng trên cả nước. Đây là dòng vật liệu dùng trong kết cấu bê tông chịu lực như dầm cầu, sàn công trình cao tầng và các hạng mục yêu cầu khả năng chịu tải lớn.

Ít ai biết dấu chân tỷ phú Trần Đình Long tại loạt đại công trình: Từ 6 cây cầu vượt sông Hồng đến dự án APEC 2027 ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Tại Hà Nội, Hòa Phát đã cung cấp sản phẩm cho 6 dự án cầu vượt sông Hồng gồm Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Mễ Sở, Ngọc Hồi và Hoài Thượng.

Doanh nghiệp cũng đang tăng cường giao hàng cho dự án cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Láng trên tuyến Vành đai 1 nhằm đáp ứng tiến độ thông xe trước ngày 2/9.

Trong thời gian tới, Hòa Phát dự kiến tiếp tục cung cấp vật liệu cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - dự án được triển khai theo diện đầu tư khẩn cấp đặc biệt.

Ở phía Nam, cáp thép dự ứng lực của doanh nghiệp được đưa vào các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, gồm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, tuyến tàu điện đô thị LRT kết nối sân bay, đường dẫn nhà ga sân bay mở rộng và khu phức hợp khách sạn Nam đảo.

Ngoài ra, sản phẩm này cũng dự kiến được cung ứng cho các dự án cao tốc TP HCM - Long Thành và TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo Hòa Phát, doanh nghiệp hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sản xuất cáp thép dự ứng lực PC Strand với công suất hơn 320.000 tấn mỗi năm. Việc tự chủ toàn bộ quy trình từ thép cuộn cac-bon cao đến thành phẩm giúp doanh nghiệp hoàn thiện chuỗi sản xuất và giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Hiện Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với tổng công suất khoảng 16 triệu tấn mỗi năm.

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