Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (Institute for the Study of War - ISW) dựa trên phân tích các cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã đi đến kết luận rằng, bất kể tuyên bố của các bên là như thế nào, mục tiêu cuối cùng của Moscow vẫn là buộc chính quyền Kiev phải đầu hàng hoàn toàn.

Các nhà nghiên cứu của ISW lưu ý rằng, phái đoàn Nga khi đưa ra yêu cầu với phía Ukraine thậm chí không nói đến việc chấm dứt xung đột mà chỉ nói về “lệnh ngừng bắn tạm thời”.

Bài viết của ISW nhấn mạnh, xét theo bản chất của các cuộc đàm phán ở Istanbul và các yêu cầu mà phái đoàn Nga đưa ra, mục tiêu của Nga vẫn là sự đầu hàng hoàn toàn của Ukraine.

Đồng thời, Moscow đưa ra những yêu cầu của mình không phải là điều kiện để chấm dứt chiến tranh, mà chỉ là lệnh ngừng bắn.

Các nhà phân tích Mỹ lưu ý rằng, giới tướng lĩnh Nga rất tự tin vào sự thành công của chiến thuật tấn công trên diện rộng, điều này không cho phép quân đội Ukraine phản công, khi mà nguồn lực dự bị có hạn trong khi nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây có hạn và có thể bị Mỹ chấm dứt bất cứ lúc nào.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, kể cả cho đến khi phương Tây ngăn cản được Moscow về tính khả thi của chiến lược này, thì cũng sẽ không thể nói đến việc chấm dứt xung đột, mà có khả năng là đến lúc đó Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được hầu hết các mục đích của mình.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng, theo các ấn phẩm trên báo chí phương Tây, trong các cuộc đàm phán ở Istanbul, phía Nga đã đưa ra yêu cầu Kiev rút quân khỏi Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia (4 vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022), nếu không sẽ đe dọa giải phóng các vùng Sumy và Dnepropetrovsk bằng vũ lực.

Ngoài ra, như đã nêu trong các ấn phẩm, Moscow yêu cầu chính quyền Kiev phải đảm bảo quyền của cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine và từ bỏ mọi yêu cầu tài chính đối với Liên bang Nga.

Điều đáng chú ý là giới chức lãnh đạo Moscow không xác nhận cũng không phủ nhận nội dung thông báo của các ấn phẩm báo chí phương Tây.

Tuy nhiên, từ những bình luận chính thức của người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ là ông Vladimir Medinsky, có thể thấy rằng các bên đã nhất trí trình bày tầm nhìn của mình về các điều kiện ngừng bắn tại khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Cũng cần nói thêm rằng, Moscow và Kiev cũng đã nhất trí tiến hành trao đổi tù nhân trên diện rộng theo công thức “1000 đổi 1000”, dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tới và sự thành công của sự kiện này cũng sẽ có tác động không nhỏ đến quá trình đàm phán, vì chúng thể hiện rõ thành ý của cả 2 bên.