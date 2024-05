10.000 quân Nga tấn công theo hướng Sumy

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) ngày 20/5 cho biết, quân đội Nga đang tập trung lực lượng nhỏ, rời rạc theo hướng tỉnh Sumy, hướng đông bắc Ukraine.

Theo nhà quan sát quân sự Ukraine Kostyantyn Mashovets, lực lượng Nga hướng về Sumy có khoảng 9.000–10.000 binh sĩ.



Ông Mashovets cho rằng nhóm lực lượng này bao gồm ba trung đoàn súng trường cơ giới tuy nhiên mỗi trung đoàn này lại thiếu một hoặc hai tiểu đoàn; tám tiểu đoàn súng trường cơ giới, xe tăng và bộ binh; một tiểu đoàn dù, được điều động từ nhiều đơn vị, đội hình và quân khu khác nhau và ít nhất hai đơn vị xung kích ở cấp độ đại đội hoặc tiểu đoàn được tăng cường.

Tỉnh Sumy. Ảnh: ISW

Phó chỉ huy lữ đoàn Ukraine hoạt động ở phía bắc tỉnh Kharkiv nhận định, số lượng quân nhân không hùng hậu của quân đội Nga bao gồm cả lực lượng Chechnya, đang tập trung về hướng Sumy cho thấy mục tiêu của Nga là kéo căng, dàn mỏng và cầm chân lực lượng Ukraine dọc khu vực biên giới.

ISW cảnh báo thêm rằng, ngay cả hoạt động hạn chế của Nga ở các khu vực khác cũng có thể khiến lực lượng Ukraine bị dàn trải dọc theo mặt trận rộng lớn.

"Nga có thể kéo căng và cầm chân các lực lượng Ukraine ở các khu vực biên giới, bên cạnh khu vực phía bắc tỉnh Kharkiv", ISW dự báo.

Nga tấn công 14 khu định cư ở Sumy

Tờ Kyiv Independent ngày 21/5 cho biết, trong 24 giờ qua, Nga đã thực hiện 48 cuộc tấn công vào các lực lượng phòng thủ Ukraine ở 14 khu định cư của Sumy.

Các khu định cư Sad, Mykolaiv, Khotin, Yunakivka, Bilopillia, Krasnopillia, Myropillia, Velyka Pysarivka, Putyvl, Esman, Shalyhyne, Seredyna-Buda, Svesy, Znob-Novhorodske đã trở thành mục tiêu.

Trong suốt 24 giờ, Nga đã tấn công bằng súng cối, pháo binh, súng phóng lựu và máy bay không người lái.

Trước đó, chia sẻ với The New Voice of Ukraine, cựu phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine Vladyslav Seleznyov cũng cho biết, Nga có tổng cộng khoảng 10.500 binh sĩ được triển khai gần Sumy.

"Có tới ba nghìn [binh sĩ] hiện đang được điều động từ Quân đoàn 44 từ vùng Leningrad. Tức là, việc chia nhóm binh sĩ sẽ tăng lên. [Số lượng này] chưa đủ để khiến đối phương tự tin chiếm Sumy nhưng có thể gây ra nhiều rắc rối cho Lực lượng Phòng vệ của chúng ta", ông Seleznyov nói.

Cựu quan chức Ukraine nói thêm, Nga có thể tăng cường các hoạt động quân sự ở tỉnh Sumy, bao gồm các cuộc tấn công phá hoại, trinh sát, súng cối và pháo binh cũng như sử dụng bom dẫn đường dọc biên giới.

"Có những thách thức và chúng rất nghiêm trọng", ông thừa nhận. "Bộ Tổng tham mưu Ukraine sẽ buộc phải ứng phó với những thách thức này, đặc biệt bằng cách củng cố lực lượng hoạt động ở tỉnh Sumy".