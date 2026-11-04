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Isuzu mu-X giảm giá tới 231 triệu đồng tại đại lý: Bản 'full option' còn chưa đến 1,1 tỷ, rẻ hơn niêm yết Everest bản thấp nhất

Khôi Nguyên
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Isuzu mu-X đang được hãng triển khai chương trình khuyến mại lên đến 18% giá xe. Tham khảo tại đại lý, mức giảm cao nhất 231 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 927 triệu đồng.

mu-X đang được giảm giá mạnh cuối năm

Theo công bố của Isuzu Việt Nam, dòng SUV 7 chỗ mu-X đang được áp dụng chương trình khuyến mại với mức giảm lên đến 18% trên giá xe trong tháng 11 này. Mức giảm cụ thể và giá bán sau ưu đãi tùy thuộc vào phiên bản cũng như chính sách tại từng đại lý.

- Ảnh 1.

Isuzu mu-X đang được giảm giá mạnh từ chính hãng, giá cụ thể cần tham khảo từng đại lý. Ảnh: Đại lý

Tham khảo một số đại lý, mức giảm được đưa ra cho mu-X dao động 218-231 triệu đồng. Với xe VIN 2026, giá xe sau giảm dao động từ 986 triệu đến 1,071 tỷ đồng.

Phiên bản mu-X 2026

Giá niêm yết

Giảm tại đại lý

Giá sau giảm

mu-X Premium 4x4 AT

1,302 tỷ

231 triệu

1,071 tỷ

mu-X Prestige 4x2 AT

1,209 tỷ

223 triệu

986 triệu

mu-X Sport 4x4 AT

1,204 tỷ

218 triệu

986 triệu

Với xe VIN 2025, giá bán thực tế còn thấp hơn. Theo đại lý, mu-X Sport 4x4 AT có giá sau giảm chỉ còn 927 triệu đồng. Bản mu-X Prestige 4x2 AT có giá thực tế chỉ 948 triệu đồng.

Đối thủ hiện tại của Isuzu mu-X trên thị trường Toyota Fortuner và Ford Everest. Giá sau giảm của mu-X bản cao cấp nhất hiện thấp hơn cả giá niêm yết Everest bản thấp nhất (1,129 tỷ đồng).

mu-X có gì để cạnh tranh trong phân khúc?

Isuzu mu-X đang bán trên thị trường là bản nâng cấp giữa vòng đời từ giữa năm 2025. Đợt nâng cấp thay đổi nhẹ diện mạo và đặc biệt là bổ sung công nghệ.

Ở ngoại thất, xe được làm mới lưới tản nhiệt với thiết kế lớn và góc cạnh hơn, cụm đèn trước Bi-LED tích hợp đèn định vị ban ngày, đèn hậu LED thiết kế lại. Bản cao cấp sử dụng bộ mâm hợp kim 6 chấu kích thước 20 inch.

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- Ảnh 3.

mu-X có ngoại hình hầm hố nhờ mâm lớn và mặt ca-lăng lớn. Ảnh: Đại lý

Bên trong cabin, điểm thay đổi đáng chú ý là bảng đồng hồ kết hợp màn hình màu 7 inch thay cho cụm đồng hồ trước đây. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Những trang bị khác gồm ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phanh tay điện tử, điều hòa tự động 2 vùng và cổng sạc USB Type-C.

- Ảnh 4.

Thiết kế nội thất mu-X hơi "cổ điển" so với đối thủ như Everest. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, mu-X tại Việt Nam tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp 1.9L, sản sinh công suất khoảng 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Đây là điểm yếu của mu-X khi so sánh với Fortuner hay Everest. Hộp số tự động 6 cấp.

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Điểm yếu của xe khi so với đối thủ vẫn là động cơ nhỏ. Ảnh: Đại lý

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên bản mới nằm ở công nghệ an toàn. Xe sử dụng camera ADAS thế hệ thứ 4, mở rộng góc quan sát từ 40 lên 120 độ. Các tính năng hỗ trợ gồm cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phanh tự động khi lùi.

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Tags

Isuzu mu-X

Isuzu

SUV 7 chỗ

Ford Everest

Toyota Fortuner

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