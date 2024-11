Isuzu mu-X "dọn kho", giảm khủng tới 225 triệu đồng, rẻ ngang CX-5, Territory

Isuzu mu-X tiếp tục giảm sâu tại đại lý

Isuzu mu-X liên tục được giảm giá sâu đã không còn là câu chuyện lạ tại thị trường Việt Nam. Trong nỗ lực đẩy hàng tồn kho, một đại lý đã đưa ra khuyến mãi lớn trị giá tới 225 triệu đồng đối với Isuzu mu-X.

Phiên bản cao cấp nhất của mu-X giảm tới 225 triệu đồng.

Theo tư vấn viên, đại lý hiện đã hết phiên bản tiêu chuẩn. Còn lại, 3 phiên bản B7 Plus, Prestige và Premium đều được giảm giá sâu lần lượt 108 triệu đồng, 200 triệu đồng và 225 triệu đồng. Những xe tồn kho đều được sản xuất năm 2023. Theo các tư vấn viên, số lượng mu-X tồn kho không còn quá nhiều.

Như vậy, giá niêm yết của Isuzu mu-X bản B7 Plus giảm từ 998 triệu xuống còn 880 triệu đồng. Phiên bản mu-X Prestige giá niêm yết 1,150 tỷ đồng giảm xuống còn 950 triệu đồng. Cuối cùng, Isuzu mu-X bản Premium giá niêm yết từ 1,250 tỷ xuống 1,025 tỷ đồng.

Isuzu mu-X được xếp vào phân khúc SUV cỡ D, cạnh tranh cùng các đối thủ như Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Mazda CX-8 và Kia Sorento. Tuy nhiên, giá thực tế ở đại lý của mu-X lại chỉ ngang những mẫu SUV hạng C như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (799-929 triệu đồng) hay Kia Sportage (779-999 triệu đồng).

Mức giá mu-X ở các đại lý có sự khác nhau về giá bán và phiên bản. Tham khảo một đại lý khác ở miền Bắc, mu-X phiên bản tiêu chuẩn vẫn còn hàng và đang được giảm khoảng 150 triệu đồng. Còn bản mu-X B7 Plus AT được chào bán với giá hơn 780 triệu đồng, giảm 218 triệu so với giá niêm yết.

Isuzu mu-X đang là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc. Trong tháng 9/2024, mu-X chỉ bán được 36 xe và góp mặt trong danh sách xe bán ít nhất tháng. Cộng dồn 9 tháng của năm 2024, doanh số của mu-X chỉ đạt 160 xe.

Isuzu mu-X có gì?

Isuzu mu-X đang phân phối ở Việt Nam thuộc thế hệ thứ hai, sở hữu thiết kế khác biệt hoàn toàn so với "người tiền nhiệm". Kính hông 3 ô liền lạc, không tách rời như trước. Cụm đèn trước thanh mảnh hơn, tích hợp công nghệ LED. Đèn hậu LED cũng nhỏ gọn hơn. Lưới tản nhiệt lớn vẫn mang phong cách đặc trưng của xe Isuzu. Mâm tông màu xám khói trên bản cao cấp.

Xe sử dụng cấu trúc khung gầm cứng cáp, tăng khả năng chịu lực hơn 23% so với thế hệ cũ. Hệ thống treo cũng được tinh chỉnh để trở nên an toàn, ổn định và êm ái hơn.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.850 x 1.870 x 1.870 mm, chiều dài cơ sở 2.855 mm. So với đời cũ, mu-X mới còn lớn hơn với chiều dài tăng 25 mm, chiều rộng tăng 10 mm. Chiều dài cơ sở tăng 10 mm. Khoảng sáng gầm 230-235 mm, tùy phiên bản.

Nội thất bên trong dần bắt kịp công nghệ với các đối thủ đồng hạng. Bảng táp-lô nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Cụm đồng hồ có màn hình đa thông tin 4,2 inch. Vô lăng 3 chấu kiểu mới. Phanh tay loại điện tử. Nội thất bọc da màu da bò. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng.

Xe có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, kết hợp cửa gió riêng cho hai hàng ghế sau gắn trên trần xe. Tiện nghi hàng ghế thứ hai có bệ đỡ tay và hai loại cổng sạc.

Công nghệ an toàn nổi bật có ga tự động thông minh, giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, tự động phanh khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, chống tăng tốc ngoài ý muốn, cảnh báo áp suất lốp, 8 cảm biến trước sau, đèn pha tự động nâng hạ và hệ thống 6 túi khí.