Tập đoàn làm nhà máy ô tô ở Thái Bình vừa ra mắt xe lai: Ngang cỡ Santa Fe, đầy bình đi hơn 1.400km

Mới đây, thương hiệu Galaxy trực thuộc tập đoàn xe Geely đã cho ra mắt mẫu xe lai điên Starship 7 PHEV tại thị trường nội địa Trung Quốc. Mẫu xe này trang bị cả động cơ đốt trong lẫn mô tơ điện, được thiết kế dựa trên hệ thống lai điện NordThor và trên nền tảng GEA do tập đoàn xe Geely phát triển.

Theo CNC, Galaxy Starship 7 PHEV sẽ chính thức nhận đặt cọc từ ngày 8/11 tại thị trường nội địa, sẵn sàng giao xe ngay trong năm nay.

Galaxy Starship 7 PHEV tại sự kiện ra mắt.

Điểm đáng chú ý nhất trên Galaxy Starship 7 PHEV có lẽ động cơ lai điện sạc ngoài (Plug-in Hybrid / PHEV) mà có thể vận hành độc lập hoặc động cơ xăng hoặc mô tơ điện. CNC cho biết Galaxy Starship 7 PHEV sử dụng động cơ xăng 1.5L nạp khí tự nhiên, cho công suất tối đa 110 mã lực. Động cơ này có hiệu suất nhiệt đạt 46,5% - con số khá ấn tượng trên thị trường.



Vận hành song song với động cơ đốt trong này là 2 mô tơ điện P1 và P3. Mô tơ điện này đạt hiệu suất lên tới 98,2%; nếu xét toàn bộ hệ thống lái điện thì hiệu suất đạt 92,5% - nghĩa là chỉ có 7,5% điện năng thất thoát, không được sử dụng để giúp xe vận hành.

Là một mẫu xe PHEV, chủ nhân có thể cắm sạc cho pack pin của xe.

Theo thông tin được công bố, Galaxy Starship 7 PHEV sẽ có hai tùy chọn pin với dung lượng thực lần lượt là 19,09 kWh và 28,94 kWh do Xinwanda hoặc SVOLT cung cấp. Các tùy chọn pin này đều là pin LFP, giúp xe đi được lần lượt 101 km và 150 km ở chế độ thuần điện.



Tuy nhiên, CNC cũng nêu rằng điều kiện hoặc tiêu chuẩn thử nghiệm của xe không được nhắc tới. Bên cạnh đó, công suất mô tơ điện cũng không được nêu cụ thể; song, hãng có đề cập Galaxy Starship 7 PHEV có thể tăng tốc 0-100km/h trong 7,5 giây.

Khi nạp đầy năng lượng cho bình xăng và pin, Galaxy Starship 7 PHEV có thể đi được liên tục 1.430km.

Galaxy Starship 7 PHEV có kích thước DxRxC lần lượt là 4740 x 1905 x 1685 mm, tương đương với phân khúc xe gầm cao hạng D như Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8.



Do phải mang theo pin và hệ thống điện tử, trọng lượng của xe nặng hơn một chút so với các đối thủ trong cùng phân khúc; tùy phiên bản pin, Galaxy Starship 7 PHEV có trọng lượng lần lượt là 1.724 kg và 1.790 kg.

Ở ngoại thất, thương hiệu Galaxy đang áp dụng ngôn ngữ thiết kế được gọi tên là Mỹ học Gợn sóng (nguyên văn: 涟漪美学). Trên Galaxy Starship 7 PHEV, có thể thấy xe có thiết kế trơn láng, các đường nét của xe không quá sắc cạnh mà thường bo tròn, cong nhẹ - tương xứng với hình tượng sóng lăn tăn trên mặt nước.

Với thiết kế trơn láng, Galaxy Starship 7 PHEV có chỉ số cản gió khá thấp, đạt 0,288 Cd.

Xe có 6 tùy chọn màu ngoại thất, đều lấy cảm hứng từ màu của gốm sứ Trung Quốc; đó lần lượt là: Xanh lam, bạc, trắng, xám, đen, và xanh dương.

Thiết kế nội thất và cách bài trí khá cơ bản với một số chi tiết mạ crôm tạo điểm nhấn.

Chi tiết gây ấn tượng nhất ở nội thất có lẽ là vô lăng 2 chấu đáy phẳng, tích hợp các phím chức năng cảm ứng. Phong cách này gợi tới vẻ khác biệt và hiện đại.

Bên cạnh màn hình người lái, Galaxy Starship 7 PHEV còn có màn hình giải trí trung tâm rộng tới 14,6 inch. Hệ điều hành của hệ thống giải trí là Galaxy Flyme Auto Smart Cockpit System do hãng tự phát triển - nhiều khả năng dựa trên một hệ điều hành có sẵn mà Geely đã xây dựng.

Tuy nhiên, các thông số hiển thị khi xe vận hành còn xuất hiện trên kính lái với công nghệ HUD. Một số trang bị nổi bật khác cũng đáng nhắc tới còn có trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống 16 loa, đèn viền nội thất, khay sạc điện thoại không dây 50W, và ghế có thông gió / sưởi tích hợp chức năng mát-xa.

Galaxy Starship 7 PHEV còn có tính năng chống trộm nâng cao, nhưng là một tùy chọn, không phải trang bị tiêu chuẩn.

Tại Việt Nam, Geely đã ký liên doanh với Tasco Auto, cùng xây dựng một nhà máy lắp ráp xe tại tỉnh Thái Bình từ đầu năm sau với tổng vốn lên tới gần 170 triệu USD. Nhà máy này có công suất tối đa tại giai đoạn 1 là 75.000 xe/năm, phụ trách lắp ráp các mẫu xe của các thương hiệu trực thuộc Geely bán tại Việt Nam và nước ngoài.

Trước mắt, xe của Lynk & Co (thương hiệu con trực thuộc Geely, do Geely và Volvo cùng phát triển) sẽ được lắp ráp tại đây. Galaxy Starship 7 PHEV không có nhiều khả năng lắp ráp hay bán tại Việt Nam do Galaxy chưa được quy hoạch trở thành thương hiệu xe bán quốc tế.