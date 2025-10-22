Isuzu mu-X 2026 ra mắt: Treo mới, ADAS ngay từ bản tiêu chuẩn, nhưng có chi tiết 'cải lùi' so với bản vừa ra mắt tại Việt Nam

Isuzu mu-X 2026 ra mắt thị trường Thái Lan với 4 phiên bản với giá niêm yết từ 1,194 triệu - 1,759 triệu baht, tương đương 957 triệu - 1,4 tỷ đồng.

Như vậy, Isuzu mu-X 2026 ở Thái Lan đã lược bớt hai phiên bản Elagant 3.0 và Ultimate 3.0. Ngoài ra, màu sơn ngoại thất đỏ Etna Red và bạc Iceberg Silver cũng không còn được chọn lựa. Tuy nhiên, Isuzu đã bổ sung thêm nhiều tính năng mới mà không tăng giá bán.

Đáng chú ý nhất, bản tiêu chuẩn Isuzu mu-X Active được nâng cấp với nhiều tính năng mới, bao gồm cả những thứ chỉ có trên bản cao ở mẫu đang phân phối tại Việt Nam.

Bản tiêu chuẩn Active. Ảnh: Isuzu

Về ngoại thất, bản tiêu chuẩn nay được bổ sung đèn pha tự động bật/tắt. Bên trong, xe có thêm lẫy chuyển số trên vô lăng, cụm đồng hồ 4,2 inch. Đây đều là những thứ đã có trên Isuzu mu-X ở Việt Nam. Thậm chí, bản ở Việt Nam có phần nhỉnh hơn khi sử dụng cụm đồng hồ 7 inch ngay từ bản tiêu chuẩn B7 4x2 MT.

Tuy nhiên, bản ở Thái Lan lại hơn hẳn về trang bị an toàn khi được bổ sung hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS với camera 3D. Những trang bị này gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, kiểm soát chân ga khi đang phanh gấp, giới hạn tốc độ, đèn pha tự động thích ứng, phanh khẩn cấp khi rẽ, đồng thời cải tiến hệ thống treo.

Trong khi đó, bản Elegant ngoài những nâng cấp như Active còn có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tự động khi có phương tiện cắt ngang khi lùi... Giá bán cũng không thay đổi so với trước đó.

Phiên bản Elegant. Ảnh: Isuzu

Còn bản Ultimate được bổ sung thêm camera quan sát 360 độ (bản ỡ Việt Nam chỉ có camera lùi), tay lái trợ lực điện, mâm hợp kim hai tông màu 20 inch, đèn nền nội thất, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng...

Bản RS có nhiều điểm khác biệt ngay từ phần nhìn, với nhiều chi tiết màu đen tô đậm cá tính thể thao, lưới tản nhiệt mới, mâm hợp kim 20 inch thiết kế riêng, chế độ địa hình gồ ghề...

Bản RS tương đương bản Sport ở Việt Nam. Là bản thể thao, nội thất của xe có những chi tiết nhấn nhá màu đỏ. Ảnh: Isuzu

Isuzu MU-X có kích thước 4.850 x 1.870 x 1.875 mm. Trục cơ sở xe dài 2.855 mm. Dung tích bình nhiên liệu là 80 lít.

Nếu Việt Nam chỉ có duy nhất một lựa chọn động cơ 1.9L thì ở Thái Lan, nhưng tiêu dùng có thể chọn một trong hai động cơ 2.2L và 3.0L. Cụ thể, động cơ diesel dung tích 2.2L, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, có công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Thông số này mạnh hơn bản Việt Nam với con số tương ứng là 148 mã lực/350 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau.

Lựa chọn thứ hai là động cơ diesel dung tích 3.0L, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, cho công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 2 cầu và 4 cầu. Lựa chọn này chỉ có trên bản RS.

Xét về ngoại hình, ở Việt Nam, các phiên bản khá giống nhau, khác chủ yếu ở bộ mâm. Trong khi đó, ở Thái Lan, bản Active, Elegant và Premium có ngoại hình gần giống bản ở Việt Nam thì bản RS có phần mặt tiền hơi khác chút. Ở bản này, các "mắt lưới" tản nhiệt có các chi tiết mạ chrome giúp dễ phân biệt. Ngoài ra, họa tiết trên các mâm xe cũng sẽ giúp người dùng dễ dàng phân biệt các phiên bản.

Ở Việt Nam, Isuzu mu-X nằm chung phân khúc với Ford Everest, Hyundai Santa Fe… và có doanh số "áp chót", chỉ xếp trên Mitsubishi Pajero Sport không tiêu thụ được chiếc xe nào trong tháng 9 vừa qua. Theo đánh giá của chuyên gia Nguyễn Thúc Hoàng Linh chia sẻ trong chương trình Trên Ghế, "mu-X có thiết kế tương đối cổ điển, nội ngoại thất và những tiện nghi chưa theo kịp xu hướng thị trường. Vì thế, mẫu xe này rất yếu thế trong việc cạnh tranh và giành giật khách hàng ở phân khúc SUV 7 chỗ".

Một số hình ảnh khác của Isuzu mu-X 2026: