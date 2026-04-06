Ảnh minh họa

Trong cuộc phỏng vấn với Channel 12 , một sĩ quan không quân Israel đã đưa ra con số ước tính về số tên lửa đạn đạo còn lại của Iran. Đây được xem là lần hiếm hoi phía Israel công khai đánh giá, sau thời gian từ chối tiết lộ quy mô kho vũ khí của Tehran. Con số 8.000 - 10.000 rốc-két trong tay Hezbollah được đài phát thanh quân đội Israel đưa tin.

Với tốc độ phóng hiện nay của Iran và đồng minh Hezbollah, sau hơn 5 tuần xung đột, ước tính này cho thấy giao tranh có thể còn kéo dài nhiều tháng, dù Israel và Mỹ khẳng định họ đang đạt được các mục tiêu cốt lõi.

Iran và Hezbollah không bình luận về quy mô kho vũ khí của họ và cũng chưa có dấu hiệu xuống thang.

“Một lượng lớn nguồn lực sẽ phải được đầu tư để đưa con số đó về 0. Thành thật mà nói, tôi phải khẳng định điều đó sẽ không xảy ra”, sĩ quan không quân Israel (đề nghị giấu tên) nhận định về khả năng Iran tiếp tục phóng tên lửa.

Theo 2 quan chức cấp cao, trước chiến tranh, Iran sở hữu khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo tầm trung có thể vươn tới Israel. Sau khi chiến tranh nổ ra, hơn 500 quả đã được phóng về phía Israel, số khác bị phá hủy ngay trên mặt đất.

Theo sĩ quan giấu tên, Tehran đang phóng tên lửa từ hàng chục bệ phóng đặt trong các đường hầm ở những vùng núi xa xôi, khiến việc phá hủy phủ đầu trở nên rất khó khăn. “Tôi không chắc chúng tôi có thể làm được nhiều hơn nữa” để ngăn chặn các loạt phóng, ông nói thêm.

Israel đồng thời tiến hành chiến dịch tại Li-băng nhằm đẩy lùi Hezbollah, sau khi nhóm này mở lại mặt trận bằng các loạt rốc-két xuyên biên giới để “chia lửa” với Iran. Mỗi ngày có thể có từ 200 - 250 rocket được phóng, phần lớn nhắm vào lực lượng Israel tiến vào miền nam Li-băng.

Loạt rốc-két phóng vào miền bắc Israel khiến hàng chục nghìn dân thường phải trú ẩn gần như suốt ngày trong các hầm trú bom.

Lực lượng phòng thủ Israel đang tinh chỉnh công nghệ phát hiện phóng tên lửa nhằm giúp người dân trong tầm bắn của rốc-két Hezbollah có thêm thời gian, đôi khi chỉ tính bằng vài giây, để tìm nơi trú ẩn.

Ở những nơi khác, các nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường đang được tiến hành.

Bộ Giáo dục Israel dự kiến trong tuần này sẽ công bố kế hoạch từng bước đưa học sinh trở lại học trực tiếp. Cơ quan quản lý sân bay Israel đang tăng số lượng hành khách trên các chuyến bay rời đi, và các rạp chiếu phim đã mở cửa trở lại theo quy định hạn chế tụ tập đông người của IDF.

Ngày 5/4, Israel tuyên bố các cuộc tấn công tiếp diễn từ Iran sẽ bị đáp trả bằng các đòn không kích nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng quốc gia và khả năng vận hành của chính quyền Cộng hòa Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đe dọa nhắm vào các cây cầu và nhà máy điện của Iran sớm nhất là vào ngày 7/4.

Một phát ngôn viên IDF xác nhận con số rốc-két còn lại của Hezbollah như đài phát thanh quân đội đưa tin.