Israel tuyên bố tung đòn đáp trả 'bất ngờ' vào Iran

Nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc điện đàm "trực tiếp" kéo dài 30 phút với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Nhà Trắng mô tả cuộc trò chuyện giữa ông Joe Biden và ông Benjamin Netanyahu là phần mở rộng của những cuộc thảo luận giữa quan chức Mỹ và Israel về phản ứng của Israel đối với Iran. Nhà Trắng không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về kế hoạch trả đũa của Israel.

Hiện trường của một vụ không kích do Israel thực hiện. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim , trực thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC), trích dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Iran chuẩn bị ít nhất 10 "kế hoạch tác chiến" để đáp trả cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Israel.

"Phản ứng của Iran không nhất thiết phản ánh mức độ hành động của Israel, nhưng có thể khắc nghiệt hơn và nhắm vào các khu vực khác nhau để tăng cường tác động của hành động trả đũa", hãng thông tấn Tasnim nêu thêm.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa do Iran tiến hành vào ngày 1/10. Quan chức Israel tuyên bố phản ứng của họ sẽ rất nghiêm túc.

Tối 1/10, quân đội Israel thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Còi báo động vang lên khắp miền trung và miền nam Israel.

Bộ Quốc phòng Israel ước tính Iran phóng hơn 180 tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này, trong khi Lầu Năm Góc nói rằng Tehran khai hỏa gần 200 quả đạn.

Theo Times of Israel, dù hàng trăm tên lửa phóng vào Israel, chỉ có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv. Một người đàn ông Palestine tử vong do mảnh đạn gần Jericho.

Nhiều địa điểm trúng tên lửa được ghi nhận trên khắp Israel, nhiều video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các địa điểm bị tập kích và con số thiệt hại do tên lửa gây ra không được công bố.