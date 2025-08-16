Israel tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới vào Iran.

Trong bài phát biểu tại một buổi lễ quân sự ở căn cứ Glilot ở miền trung Israel, tướng Zamir cho biết, quân đội Israel đã sẵn sàng lặp lại cuộc tấn công vào Iran nếu cần thiết.

Israel đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Iran vào ngày 13/6, tuyên bố mục tiêu của họ là làm tê liệt chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo.

Cuộc chiến kết thúc khi một lệnh ngừng bắn bất ngờ được công bố vào ngày 24/6, chỉ hai ngày sau khi Mỹ tham chiến bằng cách tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran.

"Chúng tôi tấn công Iran và phe trục của họ, những người có mục đích tuyên bố là hủy diệt chúng tôi", chỉ huy quân đội Israel cho biết.

"Chúng tôi đã phát động một cuộc chiến tranh phủ đầu để loại bỏ mối đe dọa hiện hữu mới phát triển gần đây, trước khi nó trở thành mối đe dọa thực sự", ông Zamir nói và cho biết thêm, cuộc chiến 12 ngày với Iran đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng, Israel "sẽ không cho phép đối phương của mình trở nên mạnh hơn với những khả năng gây nguy hiểm cho sự tồn tại của mình và sẽ sẵn sàng trả giá đắt để đảm bảo sự tồn tại và tương lai của mình".

“Nếu cần thiết, chúng ta sẽ biết cách hành động một lần nữa với độ chính xác, cường độ và sức sát thương cao”, ông nhấn mạnh.

Bất chấp lời đe dọa rõ ràng này từ người đứng đầu quân đội Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cùng ngày tuyên bố rằng, chiến tranh với Israel không phải là điều sắp xảy ra.

“Là một chuyên gia về quan hệ quốc tế với 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi không tin rằng (một) cuộc chiến tranh khác sắp xảy ra”, Abbas Araghchi trả lời đài truyền hình nhà nước Iran khi được hỏi về khả năng tái diễn chiến tranh với Israel.

Tuy nhiên, các quan chức chịu trách nhiệm về một cuộc chiến tranh có thể xảy ra, lực lượng vũ trang và chính phủ không nên chỉ dựa vào ý kiến của tôi", ông nói thêm.

Israel vẫn duy trì khả năng tấn công Iran. Đồng thời, chưa có nỗ lực ngoại giao thực sự nào, đặc biệt là giữa Cộng hòa Hồi giáo và Mỹ, nhằm giải quyết tận gốc rễ của cuộc xung đột. Do những yếu tố này, lời đe dọa của tướng Zamir cần được xem xét nghiêm túc.

Một cuộc tấn công khó có thể xảy ra ngay lập tức. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, bất kỳ sự leo thang nào trong xung đột giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon hay Houthi ở Yemen, cả hai đều là đồng minh thân cận của Iran, đều có thể nhanh chóng biến thành một cuộc đối đầu trực tiếp với Cộng hòa Hồi giáo.

Iran hiện đang nỗ lực tái thiết hệ thống phòng không, tăng cường năng lực tên lửa và cải tổ lực lượng an ninh.

Mặc dù những biện pháp này rất quan trọng, nhưng chúng khó có thể ngăn cản Israel vì nước này luôn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Mỹ, như đã từng làm trong cuộc chiến tranh gần đây nhất.