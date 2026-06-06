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Israel tuyên bố hạ nhiều chỉ huy cấp cao Hamas trong các cuộc không kích ở Gaza

Phương Anh/VTC News
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Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân và hải quân nước này đã tiến hành các cuộc không kích tại Dải Gaza trong đêm 3/6 rạng sáng 4/6.

Các cuộc tấn công được cho là tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao thuộc cơ quan an ninh nội bộ của Hamas.

IDF xác nhận những người thiệt mạng gồm Hassan Labad - Phó chỉ huy cơ quan an ninh nội bộ Hamas, cùng các quan chức cấp cao khác là Asem Shabir, Abdullah Abu Kaloub và Mohammed Abu Marek.

Israel không kích tiêu diệt lãnh đạo cao cấp Hamas ở Gaza ngày 4 / 6 - Ảnh 1.

Hình ảnh một căn hộ bị hư hại trong một tòa nhà dân cư sau cuộc tấn công của Israel vào đêm khuya tại thành phố Gaza, ngày 4/6 (Ảnh: Jehad Alshrafi/AP)

Trong tuyên bố chính thức, quân đội Israel cho biết các chỉ huy này bị nhắm mục tiêu nhằm loại bỏ mối đe dọa an ninh, sau khi bị cáo buộc tham gia vào các nỗ lực tái thiết tổ chức Hamas và hỗ trợ ban lãnh đạo nhóm này triển khai các hoạt động chống lại Israel và binh sĩ IDF.

Theo IDF, cơ quan an ninh nội bộ của Hamas là một đơn vị hoạt động bí mật, chịu trách nhiệm bảo vệ các lãnh đạo cấp cao của Hamas, duy trì liên lạc, điều phối các cuộc họp và tổ chức việc di chuyển của họ giữa các địa điểm khẩn cấp.

Quân đội Israel cũng cho biết cơ quan này phụ trách xây dựng các đánh giá tình báo nhằm hỗ trợ ban lãnh đạo Hamas đưa ra quyết định và triển khai các kế hoạch tấn công nhằm vào Israel.

Trong khi đó, cơ quan y tế Gaza cho biết 5 thành viên của cùng một gia đình nằm trong số những người thiệt mạng. Các nhân viên y tế cho biết 4 căn hộ đã bị trúng đạn, trong đó có ngôi nhà của gia đình này. Ít nhất 15 người khác bị thương.

Những trường hợp tử vong mới nhất xảy ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai năm giữa Israel và Hamas tại Gaza vẫn liên tục bị vi phạm.

Theo số liệu từ cơ quan y tế Gaza, khoảng 930 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Cơ quan này không phân biệt giữa dân thường và các tay súng vũ trang trong thống kê thương vong. Trong khi đó, Hamas hiếm khi công bố số lượng thành viên của mình thiệt mạng.

Israel cho biết các tay súng Hamas vẫn tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào binh sĩ nước này và khẳng định các cuộc không kích là phản ứng trước những hành động vi phạm lệnh ngừng bắn hoặc các mối đe dọa đối với lực lượng Israel.

Chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza được phát động sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin.

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