Một chiến dịch trị giá hàng chục triệu USD đang thu hút chú ý bởi cách tiếp cận nhằm tác động đến những câu trả lời của AI.

Israel đã chi hàng chục triệu USD để cải thiện hình ảnh của nước này tại Mỹ bằng cách tìm cách tác động đến cách các nền tảng AI mô tả Israel, Politico đưa tin.

Thái độ của công chúng Mỹ đối với Israel đã xấu đi trong những năm gần đây, trước hết do cách Israel ứng phó với các cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 và gần đây hơn là cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran cùng những chi phí mà cuộc chiến này khiến người nộp thuế Mỹ phải gánh chịu.

Theo một cuộc thăm dò của Pew Research Center hồi tháng 6, hiện có 6/10 người trưởng thành ở Mỹ có quan điểm không thiện cảm với Israel ở mức độ nào đó hoặc rất không thiện cảm. Tỷ lệ này tăng từ 53% vào năm ngoái và 42% vào năm 2022.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thậm chí còn nhận được mức đánh giá thấp hơn, khi 65% số người được hỏi cho biết họ có ít hoặc không có niềm tin vào các chính sách của ông.

Trong một báo cáo công bố mới đây, Politico đã nêu chi tiết về một chiến dịch trị giá 100.000 USD của Israel nhằm tác động đến cách các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), như ChatGPT, trả lời các câu hỏi về Gaza và cuộc chiến Israel-Hamas.

Chiến dịch này xoay quanh Hanover Institute for Public Policy, một website đăng tải các báo cáo ẩn danh về chủ nghĩa bài Do Thái và các vấn đề địa chính trị.

Dự án được triển khai thông qua công ty PR của Pháp Havas Media, đơn vị đảm nhiệm phần lớn hoạt động gây ảnh hưởng của Israel tại Mỹ được đăng ký theo Đạo luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài của Mỹ (FARA), cùng nhà thầu phụ là công ty quảng cáo Piro Inc, thay mặt Israel Government Advertising Agency (LaPam).

Hanover Institute mô tả công việc của mình là “mang tính tư liệu, không mang tính tuyên bố” và cho rằng các nghiên cứu của tổ chức này hoàn toàn mang tính học thuật.

Tuy nhiên, Politico dẫn các tài liệu FARA được đệ trình lên Bộ Tư pháp Mỹ vào tuần trước, trong đó liên kết hơn một chục bài viết của Hanover Institute với một chiến dịch PR có nội dung “tạo ra và phổ biến các tài liệu thông tin dựa trên nguồn tài liệu” nhằm “giáo dục” công chúng Mỹ về Israel.

Website này đăng tải nhiều báo cáo không ghi tên tác giả và được trình bày dưới dạng câu hỏi, trong đó có “Việc tra tấn tù nhân Palestine có phải là tội ác chiến tranh?” và “Ai là bên gây hấn trong xung đột Israel-Palestine?”.

Theo Politico, cách trình bày này cho thấy các tài liệu có thể được thiết kế để các LLM tiếp nhận và trích dẫn.

Tờ báo cũng cho biết các dấu hiệu kỹ thuật trên website có liên hệ với Res, một công ty khởi nghiệp AI có trụ sở tại Seattle (Mỹ), chuyên giúp khách hàng được các mô hình AI đề xuất.

Mối liên hệ này đã được CEO Res là ông Hai Tran xác nhận qua email.

Các hồ sơ FARA của Piro không nêu rõ việc tác động đến LLM là mục tiêu của chiến dịch. Tuy nhiên, Politico cho biết cả ChatGPT và Perplexity đều đã trích dẫn tài liệu của Hanover Institute khi trả lời các câu hỏi trung lập về Gaza và Israel.

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên có liên quan đến Havas nhằm tác động đến dư luận, trong đó có cả việc sử dụng AI.

Theo một cuộc điều tra của Wall Street Journal được công bố tháng trước, công ty này trước đó đã thuê ông Brad Parscale, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thực hiện một chiến dịch trị giá 46,5 triệu USD.

Chiến dịch bao gồm các thông điệp do AI tạo ra theo hướng ủng hộ Israel, nhắm đến người Mỹ, cùng các website và bài đăng được thiết kế nhằm tạo ra những câu trả lời thuận lợi hơn từ các nền tảng AI.

Hồi mùa Thu năm ngoái, Responsible Statecraft đưa tin Havas Media cũng quản lý một “Influencer Campaign”, trong đó chi 900.000 USD cho việc sản xuất nội dung có lợi cho Israel.

Sự thất vọng của người Mỹ đối với Israel cũng đã lan sang giới chính trị, khi các chính trị gia ngày càng chỉ trích Israel.

Tháng trước, hơn 100 nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện Mỹ ủng hộ một sửa đổi nhằm cắt giảm 3,3 tỷ USD viện trợ của Mỹ dành cho Israel.

Đề xuất này thất bại do sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa, nhưng cho thấy sự chia rẽ ngày càng lớn giữa hai đảng. Chỉ hơn 2 năm trước, mới có 37 nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện ủng hộ một nỗ lực tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhìn chung vẫn ủng hộ Israel nhưng nhiều lần chỉ trích ông Netanyahu. Thủ tướng Israel đã lên án lệnh ngừng bắn với Iran do Tổng thống Mỹ công bố vào đầu mùa Hè năm nay và bác bỏ kế hoạch Board of Peace gồm 15 điểm của ông Trump dành cho Gaza.

Ông Trump cũng chưa ủng hộ ông Netanyahu trước cuộc bầu cử tháng 10 và nhiều lần né tránh các câu hỏi về khả năng ông Netanyahu tái đắc cử, theo các thông tin truyền thông.

Hai quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios trong tuần này rằng dù ông Trump có thiện cảm cá nhân với ông Netanyahu, Tổng thống Mỹ ngày càng thất vọng với các chính sách của Thủ tướng Israel và gọi ông Netanyahu là “kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình”.