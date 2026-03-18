Tehran chưa đưa ra bình luận hay xác nhận về vụ tấn công này. Vụ ám sát được xem là một thành công nữa từ góc nhìn của Israel trong việc nhắm vào giới lãnh đạo Iran.

Nếu tuyên bố được xác nhận, đây sẽ là vụ ám sát cấp cao thứ ba nhắm vào các lãnh đạo Iran chỉ trong vòng hai ngày.

Ông Esmaeil Khatib.

Trước đó, việc Israel ám sát lãnh đạo an ninh Iran Ali Larijani, và Gholamreza Soleimani, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij, là một đòn giáng mạnh vào Iran. Cả hai đều thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào ngày 17/3. Iran sẽ tổ chức tang lễ cho hai người vào 18/3 (giờ địa phương).

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran, cái chết của ông Larijani sẽ không gây ra tổn thất mang tính chí mạng đối với ban lãnh đạo Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, được phát sóng sau khi Tehran xác nhận cái chết của ông Larijani, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra rằng chính phủ Iran không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

Các nhà phân tích quân sự Israel cho rằng ông Khatib có quan hệ gần gũi với lãnh đạo tối cao mới. Theo các nguồn tin Israel, họ nói rằng nhờ các thông tin tình báo, họ đã có thể tuyên bố cái chết của ba quan chức cấp cao Iran chỉ trong vòng 24 giờ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz còn cho biết thêm rằng có thể có những “bất ngờ” sắp tới, đồng thời khẳng định rằng cuộc xung đột sẽ tiếp tục trên cả hai mặt trận – một nhằm vào Iran và một nhằm vào Hezbollah.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng cho biết ông và Thủ tướng Israel Netanyahu đã cho phép quân đội tiêu diệt bất kỳ quan chức cấp cao Iran nào khác mà không cần phải xin phê duyệt bổ sung.

Bộ trưởng Nội vụ Lebanon trong khi đó lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng phòng vệ dân sự. Theo ông Ahmad al-Hajjar, các cuộc tấn công chết người của Israel đang diễn ra trên khắp đất nước, bao gồm các cuộc không kích mà ông cho là vi phạm luật pháp quốc tế.

Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon cho biết ông al-Hajjar gửi lời chia buồn tới gia đình một nhân viên phòng vệ dân sự thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một chiếc ô tô tại thành phố Sidon, miền nam đất nước, vào đầu ngày hôm nay.