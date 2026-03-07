Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, một loạt các cuộc không kích của Israel vào Tehran và miền trung Iran đêm qua đã đánh trúng nhiều địa điểm quân sự quan trọng của nước này, trong đó có một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo ngầm và một học viện quân sự.

Theo IDF, hơn 80 máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã tham gia chiến dịch, thả khoảng 230 quả bom xuống các mục tiêu được xác định.

Khói và lửa bốc lên từ hiện trường vụ không kích tại sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran hôm 7/3.

Quân đội Israel cho biết một trong những mục tiêu chính là cơ sở ngầm dùng để lưu trữ và sản xuất tên lửa đạn đạo. Tại đây có các hầm trú ẩn, sở chỉ huy quân sự và hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Iran hoạt động.

Ngoài ra, Israel cũng tuyên bố đã tấn công một địa điểm lưu trữ tên lửa khác, bao gồm các hầm trú ẩn và cơ sở hạ tầng phóng. Một mục tiêu khác là Đại học Imam Hossein - học viện quân sự thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Theo IDF, cơ sở này được sử dụng như một địa điểm dự phòng và khu tập kết của IRGC, đặc biệt trong thời chiến.

Trước đó, Iran cũng tuyên bố đã tiến hành một làn sóng tấn công trả đũa mới. Theo thông tin từ Tehran, rạng sáng ngày 7/3, lực lượng Iran đã phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại những khu vực do Israel kiểm soát.

Iran cho biết ba tên lửa phóng về phía Tel Aviv đã đánh trúng các mục tiêu được chỉ định.