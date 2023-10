Israel khựng lại vì không biết làm gì với dải Gaza?

Trên bài viết của Hãng tin Anh Reuters mới đây đã dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng, “Chiến dịch Kiếm sắt” (Operation Iron Swords) của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ rất khốc liệt, bởi Hamas đã chuẩn bị cho đợt tấn công quy mô lớn và khốc liệt này trong vài năm qua.

Các chuyên gia của Reuters tham khảo ý kiến của các quan chức Israel và phương Tây cho biết, ngoài việc đắn đo về một cuộc chiến chưa đánh giá được hết sự khốc liệt, chính quyền Israel vẫn chưa biết phải làm gì với Dải Gaza sau khi cuộc chiến này kết thúc.

Ba quan chức khu vực muốn giấu tên nói với ấn phẩm rằng, hoạt động của Israel liên quan đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng của Dải Gaza, bao gồm các đường hầm dưới lòng đất do phiến quân Hamas tạo ra cũng như việc tiêu diệt các đầu não và các thành viên của lực lượng vũ trang Palestine.

Đồng thời, một trong những lí do khác khiến giới chức Tel Aviv chưa mở chiến dịch quân sự trên bộ vào dải Gaza là do họ đang lên kế hoạch cụ thể hơn cho an ninh của Israel sau này.

Đặc biệt, một thành viên của chính phủ quân sự khẩn cấp, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz, đã nói về mục tiêu chính của Israel trong cuộc chiến này không chỉ bao gồm việc đánh bại phiến quân Hamas, mà còn đảm bảo rằng phần phía nam của đất nước sẽ “tuyệt đối an toàn 100%”.

Theo ông, chiến dịch quân sự lớn nhất trong 5 thập kỷ qua sẽ mất rất nhiều thời gian vì chưa thể dám chắc là cuộc chiến này sẽ chỉ đóng khung ở miền Nam (tức chỉ diễn ra giữa Israel với Hamas ở dải Gaza).

Nếu một cuộc xung đột khác bùng phát ở miền bắc đất nước (ám chỉ cuộc chiến với nhóm vũ trang người Shia Hezbollah của Lebanon) thì cuộc chiến có thể sẽ mất nhiều tháng, thậm chí là hàng năm mới kết thúc và việc phục hồi lại cơ sở hạ tầng của đất nước sẽ mất rất nhiều năm.

Chỉ khi khôi phục xong hoàn toàn an ninh và cơ sở hạ tầng của đất nước thì Israel mới được coi là “đã giành được thắng lợi”.

Reuters nhấn mạnh rằng, ngay từ đầu cuộc xung đột Palestine-Israel, quan chức Tel Aviv đã đưa ra quyết định tấn công vào Dải Gaza một cách vô cùng nhanh chóng và quyết đoán, tuy nhiên, đã hai tuần trôi qua mà chiến dịch “Iron Swords” vẫn chưa thể diễn ra.

Tuyên bố hiện tại của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cũng là một nhận định có tính logic cao khi Tel Aviv cần tính đến các kế hoạch hậu chiến dịch quân sự này, bởi nó sẽ cần tới một quyết định chính trị trọng đại đối với dải Gaza và hàng chục tỷ USD tái thiết cơ sở hạ tầng.

Tel Aviv hiện nay không giấu giếm ý định là sẽ biến phía nam đất nước thành “một thiên đường” bằng cách lập nên “một địa ngục” khi mở các đợt ném bom khủng khiếp vào vùng đất của người Palestine và tiến quân vào dải Gaza.

Nhưng Tel Aviv không thể không tính đến về những hậu quả khủng khiếp sau đó.