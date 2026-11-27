Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã dọa sẽ tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Dải Gaza, có thể khiến 1 triệu cư dân thành phố Gaza phải di dời.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz.

"70% lãnh thổ Gaza đã bị phá hủy và nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel (IDF), bao gồm cả Hành lang Philadelphia, nhằm ngăn chặn buôn lậu và tái vũ trang, cũng như bảo vệ các cộng đồng dân cư Israel.

Việc Hamas kiểm soát 30% còn lại chỉ là ảo tưởng: Hoặc họ sẽ tự nguyện giải giáp và Gaza sẽ được phi quân sự hóa theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hoặc IDF sẽ giải giáp họ như một phần của Chiến dịch Gideon's Chariots II.

Chiến dịch bao gồm việc di tản thêm 1 triệu cư dân Gaza về phía Nam và dọn sạch khu vực bằng mô hình Rafah và Beit Hanoun", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz viết trên mạng xã hội X hôm 26/11.

Khu vực đô thị Rafah và Beit Hanoun đã bị san bằng trong các cuộc xung đột diễn ra ở Dải Gaza kể từ năm 2023.

Ông Katz nói thêm, Israel sẵn sàng giúp đỡ tất cả người Palestine, sẵn sàng "di cư khỏi Gaza bị tàn phá một cách có trật tự".

"Chúng tôi đã hứa sẽ xóa bỏ sự cai trị của Hamas ở Gaza và phi quân sự hóa Gaza, loại bỏ vũ khí và các đường hầm khủng bố - và đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm", ông Katz nhấn mạnh.

Ngày 7/10/2023, Hamas và các nhóm Palestine khác đã tiến vào Israel từ Gaza, giết hại cư dân cộng đồng biên giới và bắt giữ khoảng 250 người làm con tin.

Hamas mô tả cuộc tấn công của mình là sự trả đũa cho các hành động gây hấn của chính quyền Israel đối với Thánh đường Al-Aqsa, trên Núi Đền ở thành phố Cổ Jerusalem.

Để đáp trả, Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện đối với Dải Gaza và tiến hành các cuộc không kích vào Gaza, cũng như một số khu vực của Lebanon và Syria, trước khi bắt đầu chiến dịch trên bộ tại vùng lãnh thổ Palestine này.

Giai đoạn hoạt động của chiến dịch tiếp diễn gián đoạn trong gần 2 năm.

Ngày 9/10/2025, Israel và Hamas với sự trung gian hòa giải của Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhất trí thực hiện giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất.

Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực vào ngày 10/10/2025.

Theo thỏa thuận, lực lượng Israel rút lui về cái gọi là "đường ranh giới màu vàng", nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát hơn 50% lãnh thổ Dải Gaza.

Giai đoạn thứ hai kêu gọi Israel rút quân khỏi vùng lãnh thổ này, triển khai lực lượng ổn định quốc tế và thành lập các thể chế hành chính mới tại Dải Gaza.

Tuy nhiên, Israel yêu cầu các đơn vị Hamas trước tiên phải bị giải giáp, điều mà đến nay vẫn chưa xảy ra.

Theo TASS