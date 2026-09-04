Israel đặt mục tiêu thay đổi chính quyền Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thay đổi chính quyền tại Iran là mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

“Đây là nhiệm vụ chính vẫn còn ở phía trước, nhưng nó đã ở rất gần. Điều đó có thể xảy ra”, Thủ tướng Netanyahu nói với The Times of Israel.

Thủ tướng Israel cho biết nước này có khả năng loại bỏ mọi mối đe dọa từ Iran, trong đó có cả việc lật đổ chính quyền tại Iran. Theo ông, Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện được cho là đang phải chiến đấu để duy trì sự tồn tại.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Israel, ông Netanyahu cáo buộc Iran tìm cách sát hại một trong những người con trai của ông.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel không công bố chi tiết về âm mưu ám sát, đồng thời không trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc liệu tuyên bố có dựa trên thông tin tình báo hay không.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này sẽ hỗ trợ người Palestine rời khỏi Dải Gaza với sự tham gia của các quốc gia khác. Ông nhấn mạnh Israel sẽ tổ chức và chuẩn bị việc sơ tán người dân “bằng mọi cách có thể”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Israel tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch liên quan đến tương lai Dải Gaza và người Palestine tại khu vực này.

Trước đó, hơn 200 cựu quan chức cấp cao và lãnh đạo quân sự Israel đã kêu gọi ông Netanyahu thay đổi chính sách tại Bờ Tây. Trong thư, những người ký tên yêu cầu chấm dứt các hành động mà họ mô tả là “chủ nghĩa khủng bố Do Thái” và “thanh lọc sắc tộc” nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây.

Những diễn biến trên cho thấy vấn đề Iran và tương lai của các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục là 2 trọng tâm trong chính sách an ninh và đối ngoại của chính phủ Israel dưới thời ông Netanyahu.