Israel cung cấp hệ thống PULS và tên lửa EXTRA-MR cho khách hàng bí ẩn

Công ty Elbit Systems của Israel đã ký hợp đồng trị giá khoảng 235 triệu USD để cung cấp tên lửa EXTRA-MR và hệ thống PULS cho đối tác bí ẩn.

Dự kiến hợp đồng sẽ được hoàn thành trong thời hạn 3 năm. Theo thỏa thuận, Elbit Systems sẽ cung cấp tên lửa EXTRA-MR, bệ phóng PULS và gói hỗ trợ hậu cần.

EXTRA-MR là tên lửa dẫn đường chính xác được thiết kế để tấn công hiệu quả các mục tiêu trọng yếu ở tầm bắn lên đến 80km. Nó được tích hợp hoàn toàn với bệ phóng PULS và các hệ thống chỉ huy và kiểm soát C4I hiện có.

Lịch sử hình thành hệ thống PULS (Hệ thống pháo phản lực chính xác và đa năng) bắt đầu từ tổ hợp tên lửa Lynx của Tập đoàn Israel Military Industries (IMI), sau đó được Elbit Systems mua lại. Các kỹ sư đã tìm cách tạo ra một nền tảng module đa năng, có khả năng phóng nhiều loại đạn dược mà không cần sửa đổi kỹ thuật sâu rộng.

Đặc điểm khái niệm chính của hệ thống là việc sử dụng sơ đồ container. PULS được trang bị 2 container vận chuyển - phóng (TLC) thống nhất, mỗi chiếc mang theo một loại tên lửa cụ thể tùy thuộc vào nhiệm vụ chiến đấu - từ đạn không điều khiển đến tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có độ chính xác cao.

Hệ thống này có khả năng sử dụng tên lửa AccuLAR-122 (18 tên lửa sẵn sàng phóng, tầm bắn lên đến 35km), AccuLAR-160 (10 tên lửa, tầm bắn lên đến 40km), EXTRA (4 tên lửa, tầm bắn lên đến 150km), cũng như tên lửa đạn đạo Predator Hawk (2 tên lửa, tầm bắn lên đến 300km).

PULS là một hệ thống pháo phản lực dẫn đường tiên tiến của Israel.

Trong khi đó tên lửa EXTRA (Extended Range Artillery) có cỡ nòng 306mm, chiều dài khoảng 4,7m và tổng khối lượng dưới 450kg. Nó được trang bị đầu đạn nổ mạnh phân mảnh hoặc xuyên phá có trọng lượng lên đến 120kg.

Độ chính xác cao của tên lửa EXTRA và EXTRA-MR đạt được nhờ hệ thống dẫn đường kết hợp với định vị vệ tinh GPS và cơ chế quán tính, cung cấp độ lệch xác suất vòng tròn nhỏ hơn 10m ở khoảng cách bắn tối đa.

Hệ thống PULS có thể được lắp đặt trên nhiều loại khung gầm bánh lốp với khả năng chịu tải từ 10 tấn trở lên (ví dụ Tatra, MAN hoặc Scania). Hệ thống có thể được triển khai từ vị trí trú ẩn đến nơi chiến đấu trong vòng chưa đầy 3 phút.

Tính linh hoạt và đặc tính kỹ thuật cao của hệ thống PULS đã đảm bảo nhu cầu cao đối với hệ thống này trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh Lực lượng Phòng vệ Israel, nơi nó được sử dụng với tên gọi Lahav, tổ hợp này và các phiên bản cải tiến của nó đã được Hà Lan, Đan Mạch , Đức (MARS 3) và một số quốc gia NATO cùng với Trung Đông khác lựa chọn.