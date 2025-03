Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz đã đến thăm một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và được giới thiệu những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ quân sự.

Trong chuyến thăm, hệ thống phòng thủ tên lửa laser Magen Or (Light Shield) do công ty Rafael phát triển được đặc biệt chú ý. Vì lý do bảo mật, người đứng đầu bộ quốc phòng chỉ đưa ra những bình luận chung.

Ông Katz lưu ý rằng hệ thống này có khả năng đánh chặn tên lửa tầm cực ngắn ở khoảng cách lên tới 10 km, cũng như phá hủy hiệu quả đạn cối, máy bay không người lái và một số loại tên lửa hành trình.

Đại diện Rafael cho biết, hệ thống đã sẵn sàng chiến đấu và sẽ được giao cho Bộ Quốc phòng Israel vào cuối năm 2025. Magen Or đã được phát triển trong nhiều năm và sử dụng tia laser sợi quang công suất 100 kilowatt.

Nguyên lý hoạt động của tổ hợp này là chiếu một chùm tia vào mục tiêu trong vòng 4 - 5 giây, làm cháy thân đạn và sau đó kích nổ chất nổ bên trong.

Ưu điểm chính của vũ khí laser so với các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống như Iron Dome là tính hiệu quả về mặt chi phí. Chi phí cho một lần bắn của Magen Or chỉ là vài xu, tương đương với chi phí điện cần thiết để tạo ra chùm tia.

Trong khi đó, giá thành một tên lửa đánh chặn Tamir của Iron Dome vào khoảng 50.000 đô la. Ngoài ra hệ thống laser không cần đạn dược, giúp loại bỏ nhu cầu tiếp tế, đồng thời có chi phí vận hành thấp và số lượng nhân viên bảo trì ít hơn.

Tuy nhiên như nhà sản xuất lưu ý, Magen Or sẽ không thay thế các hệ thống đánh chặn hiện có mà sẽ hoạt động kết hợp với Iron Dome. Điều này sẽ cho phép phân phối hiệu quả hơn các nguồn lực phòng thủ tên lửa, đặc biệt là trong điều kiện khí tượng khó khăn.

Vũ khí laser luôn mất đi hiệu quả khi có mây mù dày đặc, trong khi Iron Dome vẫn giữ được chức năng bất kể thời tiết như thế nào.

Việc triển khai Magen Or ở Israel sẽ mất vài năm. Trong thời gian này, nhà phát triển có kế hoạch cải thiện các đặc tính kỹ thuật của tổ hợp, chủ yếu bằng cách tăng phạm vi đánh chặn.

Theo ấn phẩm Jerusalem Post của Israel, công suất của tia laser có thể tăng lên tới 150 kilowatt trong tương lai, cho phép nó bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 15 - 20 km.

