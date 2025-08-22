Không kích rung chuyển Khan Younis, Gaza. (Nguồn: Reuters)

Hôm thứ Tư, Israel phê duyệt các khu định cư mới ở Bờ Tây và tuyên bố sẽ tiếp tục kế hoạch tiếp quản thành phố Gaza , bất chấp những chỉ trích quốc tế và sự ủng hộ ngày càng tăng đối với việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Những động thái này đặt ra câu hỏi về việc liệu đề xuất ngừng bắn mới - mà các quan chức cho biết là tương tự với các điều khoản mà Israel tán thành trước đây - có thể được thực hiện hay không.

Vòng xoáy chiến tranh vĩnh viễn

Các chuyên gia New York Times cho rằng, hai động thái này cho thấy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể đang nhượng bộ trước các hệ tư tưởng cực đoan trong liên minh của mình để duy trì quyền lực - ngay cả khi phải trả là việc cô lập Israel trên trường quốc tế.

Ông Bezalel Smotrich, Bộ trưởng Tài chính Israel theo đường lối cứng rắn, tuyên bố sau khi chính phủ phê duyệt dự án định cư 3.400 đơn vị nhà ở tại trung tâm Bờ Tây, ý tưởng về một nhà nước Palestine "đang bị xóa khỏi bàn đàm phán".

Người dân Palestine kiểm tra hiện trường vụ không kích của Israel vào một ngôi nhà ở thành phố Gaza trong đêm.

Cùng lúc đó, quân đội Israel cho biết họ thúc đẩy kế hoạch chiếm Thành phố Gaza. Quân đội Israel đã có mặt ở ngoại ô thành phố và lều trại đang được chuyển đến phía nam Gaza cho những người di tản.

60.000 quân dự bị sẽ được lệnh báo cáo lên đường làm nhiệm vụ vào tháng 9, trong khi quân đội Israel tuyên bố đã giành được "quyền kiểm soát hoạt động" trên 75% Dải Gaza. Liên hợp quốc trong khi đó đưa ra con số gần 90%.

Theo một quan chức quân đội Israel giấu tên, cuộc tấn công nhằm mục đích ngăn chặn Hamas tập hợp lại.

Khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người khác bị bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel năm 2023. Sau gần hai năm Israel trả đũa Hamas, Dải Gaza phần lớn bị san phẳng và một số khu vực đã bị đẩy đến bờ vực nạn đói. Theo Cơ quan y tế Gaza, hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng, không phân biệt giữa binh sỹ và thường dân.

Michael Milshtein, một nhà phân tích và cựu sĩ quan tình báo quân sự Israel, cho rằng, đối với ông Netanyahu, "việc những bước đi này - cuộc chiến ở Gaza và việc sáp nhập bán phần ở Bờ Tây - gây tổn hại đến mối quan hệ của Israel với thế giới Ả Rập là điều không quan trọng".

Cựu sĩ quan tình báo bình luận, cả hai diễn biến này cho thấy ông Netanyahu tin rằng có thể tiếp tục dựa vào sự ủng hộ của Mỹ, ngay cả khi các quốc gia Ả Rập và châu Âu lên án mạnh mẽ hành động của Israel.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã nhanh chóng lên án các thông tin về tấn công thành phố Gaza.

"Cuộc tấn công quân sự vào Gaza mà Israel đang chuẩn bị chỉ có thể dẫn đến thảm họa cho cả hai dân tộc và có nguy cơ đẩy toàn bộ khu vực vào vòng xoáy chiến tranh vĩnh viễn", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên mạng xã hội.

Pháp là một trong số ngày càng nhiều quốc gia, bất bình với cuộc chiến của Israel ở Gaza, đã tuyên bố trong những tháng gần đây rằng họ sẽ công nhận một nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc thường niên vào tháng 9.

Các binh sĩ Israel tại Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Ông Netanyahu chưa công khai chia sẻ quan điểm của mình về đề xuất ngừng bắn mới, mà Hamas đã chấp nhận và được các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập công bố trong tuần này.

Đề xuất mới được mô tả là một "thỏa thuận một phần", không trả tự do ngay lập tức cho tất cả con tin và sẽ trì hoãn các cuộc thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh, bao gồm cả vấn đề giải giáp Hamas.

Quan chức Israel mô tả chiến dịch quân sự này là "dần dần, chính xác và có mục tiêu".

Người dân không biết đi về đâu

Hai quan chức quân sự Israel khác cho biết chiến dịch sẽ diễn ra theo từng phần.

Đầu tiên, quân đội sẽ bao vây Gaza, đồng thời cho phép người dân di chuyển về phía Nam, đi qua các trạm kiểm soát để ngăn chặn các chiến binh Palestine trốn thoát. Sau đó, quân đội sẽ tiến vào bằng vũ lực.

Tuy nhiên, một trong những câu hỏi khác là việc người dân bị di dời và không còn nơi trú ẩn an toàn.

Người Palestine di tản khỏi miền bắc Gaza. (Ảnh: Reuters)

Ông Ahmed Saleh, 45 tuổi, sống ở thành phố Gaza, cho biết quân đội Israel đang điều động các xe điều khiển từ xa chứa đầy thuốc nổ để cho phá hủy từng tòa nhà ở khu phố Zeitoun gần nơi ông sống.

“Tôi nghe thấy những tiếng nổ lớn liên tục, chúng ngày càng gần hơn”, ông Saleh nói và cho biết thêm rằng ông sẽ cố gắng ở lại nhà mình càng lâu càng tốt. Ông Saleh cho biết, nếu bị buộc phải rời đi, ông sẽ đi đến một bãi biển, nơi trước đây ông từng sống trong một căn lều trong khi chờ đợi bạo lực lắng xuống.

Mặc dù lo ngại rằng lực lượng Israel sẽ đóng các tuyến đường thoát hiểm về phía tây, ông Saleh cho biết ông sẽ không chuyển đến miền Nam Gaza. “Ở đó không có bất kỳ dịch vụ nào, nhưng quan trọng nhất là không còn chỗ cho những người mới đến. Tôi không quen biết ai ở đó và cũng không còn tiền để trả cho chuyến đi đó nữa", ông Saleh lo lắng chia sẻ.