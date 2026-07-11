Israel cảnh báo Mỹ về âm mưu ám sát Tổng thống Trump của Iran

Theo nhiều nguồn tin, Israel đã chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, trong đó nêu chi tiết về âm mưu của Iran nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump.

Lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 9/7 dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này đưa tin, tình báo Israel đã chỉ ra một âm mưu mới đang được lên kế hoạch nhằm ám sát Tổng thống Mỹ.

Tờ báo này lưu ý, Iran đã công khai tuyên bố sẽ ám sát ông Trump kể từ khi Mỹ tiêu diệt tướng Qassem Soleimani thuộc Lực lượng Quds của Iran vào năm 2020.

Ngoài ra, những lời kêu gọi "giết ông Trump" xuất hiện nổi bật trong suốt các buổi lễ tưởng niệm lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Tuy nhiên, hai quan chức Mỹ nói với kênh truyền hình Channel 12 của Israel, thông tin này liên quan đến cuộc đối thoại chung giữa các quan chức Iran về khả năng ám sát ông Trump, chứ không phải một âm mưu cụ thể.

Các quan chức tin Israel đã cung cấp thông tin cho Mỹ nhằm cải thiện quan hệ giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump, đồng thời cố gắng gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ đối với Iran.

Một trong số họ lưu ý, Israel đã cung cấp thông tin tương tự về các kế hoạch của Cộng hòa Hồi giáo Iran và các đồng minh của nước này trong năm qua.

Báo cáo về âm mưu được cho là của Iran nhằm ám sát ông Trump xuất hiện ngay sau khi Mỹ và Israel đáp trả bằng các cuộc tấn công sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh xung đột, ông Trump chỉ trích gay gắt Iran, tuyên bố bản ghi nhớ được ký kết hồi tháng 6/2026 nhằm chấm dứt chiến tranh đã “kết thúc”. Tuy nhiên, sau đó nhà lãnh đạo Mỹ đã làm dịu bớt lập trường này.

Các nhà trung gian hòa giải khu vực - Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia - được cho là đang nỗ lực hậu trường để giảm leo thang căng thẳng và sắp xếp một vòng đàm phán kỹ thuật khác nhằm cứu vãn thỏa thuận.

Lời cảnh báo của Israel dường như được thiết kế để làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Mỹ và Iran - điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi Israel rõ ràng không hài lòng với thỏa thuận gần đây.

Bản tin của Kênh 12 cho thấy, ít nhất một số người trong chính quyền ông Trump nhận ra mục đích của Israel khi thúc đẩy âm mưu bị cáo buộc này.

Tuy nhiên, điều đó có thể không đủ để ngăn cản nó ảnh hưởng đến cách tiếp cận của Tổng thống Trump đối với Cộng hòa Hồi giáo trong tương lai.