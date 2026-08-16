Israel bàng hoàng trước tốc độ phục hồi quân sự của Iran

Giới chức Israel đã bị sốc trước sự phục hồi nhanh chóng năng lực quân sự của Iran, kể từ sau khi Mỹ-Israel tấn công nước này hôm 28/2/2026.

Tên lửa đạn đạo của IRGC.

Một cố vấn quân sự cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới đây cho biết, sản lượng tên lửa đạn đạo và UAV của nước này vượt quá tốc độ triển khai chúng.

"Ngay cả khi chiến tranh kéo dài nhiều năm, tên lửa đạn đạo của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục dội xuống đối phương", Chuẩn tướng Mohammad-Reza Naqdi thuộc IRGC nói với Press TV.

Hôm 14/8, tờ Jerusalem Post cho biết, họ đã xác nhận độc lập những tuyên bố của các quan chức cấp cao Iran về việc đẩy nhanh sản xuất vũ khí trong nước là chính xác.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tuyên bố trong nhiều tháng, ngành công nghiệp quốc phòng Iran bị thụt lùi nhiều năm sau khi bị Mỹ-Israel tấn công khoảng 30.000 lần, nhắm vào hơn 2.600 mục tiêu tên lửa và công nghiệp quân sự, trong giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc xung đột vào cuối tháng 2 và đầu tháng 4.

Nhưng giờ đây cả IDF và cơ quan tình báo Mossad đều thừa nhận, họ không ngờ Iran lại khôi phục kho dự trữ tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí quan trọng khác nhanh đến vậy.

Theo các quan chức Israel, người Iran không chỉ nhanh chóng tiếp cận được địa điểm phóng tên lửa ngầm bị ảnh hưởng bởi những cuộc không kích của Mỹ và Israel, mà còn tìm ra những cách sáng tạo khác để xây dựng lại kho vũ khí của mình.

Theo nhận định của tờ báo, nếu Iran tiếp tục sản xuất từ ​​100 đến 300 tên lửa mỗi tháng, họ có thể trở thành mối đe dọa quá lớn đối với Israel ngay từ năm 2028.

Khả năng này có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến lược rộng hơn của Israel về thời điểm, và liệu có cần thiết phải tiến hành một cuộc tấn công khác vào Iran hay không.

Khi được tờ Jerusalem Post liên hệ để bình luận, người phát ngôn IDF cho biết, “do tính chất của vấn đề đang được đề cập, chúng tôi không thể đưa ra những đánh giá cụ thể về tốc độ phục hồi của Iran, vì việc cung cấp thông tin cụ thể như vậy có thể làm lộ nguồn tin và phương pháp của IDF”.

"IDF sẽ tiếp tục phân tích các diễn biến và chuẩn bị sẵn sàng phương án cho phù hợp", người phát ngôn nói.

Mặc dù Israel đã kiềm chế không tiến hành hành động quân sự chống lại Iran kể từ tháng 6, nhưng tình trạng bế tắc giữa Mỹ và Iran về eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Lưu lượng giao thông trên tuyến đường thủy quan trọng này, vốn chiếm 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới, đã giảm xuống còn 8 tàu ​​mỗi ngày, trong bối cảnh có thêm báo cáo về các vụ tấn công vào tàu thuyền.

Trước khi xung đột xảy ra, lưu lượng này dao động từ 130 đến 140 tàu mỗi ngày.

Ngày 13/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, người Mỹ có “quyền kiểm soát hoàn toàn” eo biển này.

Iran đã bác bỏ tuyên bố đó vào ngày hôm sau, đồng thời nói tuyến đường thủy này vẫn “nằm dưới sự kiểm soát và quản lý của Iran”, và sẽ vẫn đóng cửa cho đến khi Mỹ thay đổi hành vi của mình.