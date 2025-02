IRIS-T SLS trên khung gầm Iveco 4×4 lần đầu xuất hiện ngoài tiền tuyến

Bức ảnh chụp hệ thống tên lửa phòng không mới đã được Bộ Tư lệnh Không quân miền Tây công bố. Bệ phóng với 4 tên lửa IRIS-T (AIM-2000) được đặt trên khung gầm xe tải Iveco Eurocargo 4×4.

Ngoài ra đây là bức ảnh chính thức đầu tiên mô tả tổ hợp IRIS-T SLS, mặc dù việc chuyển giao hệ thống này cho Ukraine đã được đưa tin nhiều lần.

Lý do tích hợp vào khung gầm này có thể là do nó dễ dàng có mặt trên thị trường tự do và dễ bảo trì, do loại xe tải này rất phổ biến trong lực lượng vũ trang châu Âu.

Cần lưu ý rằng tổ hợp phòng không IRIS-T SLS sử dụng tên lửa không đối không AIM-2000, được tích hợp vào các nền tảng mặt đất.

Việc không có bất kỳ hệ thống phát hiện và dẫn đường nào cho phép chúng ta kết luận rằng phương tiện này chỉ được sử dụng làm bệ phóng, còn các khí tài trinh sát, chẳng hạn như radar hoặc phương tiện có hệ thống dẫn đường quang học, được đặt trên một nền tảng khác.

Đáng chú ý, tổ hợp này cũng được tích hợp với trạm radar 3D TRML-4D, có chức năng dẫn đường tên lửa đến mục tiêu.

Xe tải Iveco 100E21 Eurocargo 4×4 được dùng làm khung gầm cho hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T SLS.

Theo ghi chú của trang "German Aid to Ukraine" , bức ảnh này cho thấy một trong 10 hệ thống IRIS-T SLS đã được chuyển giao cho đến nay. Ngoài ra theo kế hoạch, sẽ có thêm 14 tổ hợp nữa được giao.

Việc cung cấp tên lửa IRIS-T SLS đầu tiên cho Ukraine được công bố vào tháng 8 năm 2023. Sau đó hệ thống này được đưa vào gói viện trợ quân sự từ Đức với số lượng 2 khẩu đội. Bên cạnh đó, quá trình bàn giao các hệ thống này cũng diễn ra vào tháng 8 và tháng 10 năm 2024.

IRIS-T SLS là hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn hiện đại của Đức được thiết kế để bảo vệ các đơn vị mặt đất gần tiền tuyến.

Tổ hợp này được thiết kế để đánh chặn máy bay, trực thăng và UAV của đối phương. Ở phiên bản SLS, nó có khả năng tiêu diệt các mục tiêu khí động học ở khoảng cách lên tới 12 km và ở độ cao tối đa 8 km.

Nền tảng của tổ hợp này là tên lửa IRIS-T có đầu tự dẫn hồng ngoại, đã được hiện đại hóa để phóng từ mặt đất. Việc xác định mục tiêu được thực hiện ở chặng bay cuối cùng nhờ đầu tự dẫn hồng ngoại.