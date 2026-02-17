IRGC tuyên bố giám sát 24/7 eo biển Hormuz bằng mọi phương tiện

Phát biểu trong một cuộc diễn tập hải quân của IRGC tại Vịnh Ba Tư, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri nhấn mạnh “mức độ kiểm soát hoàn chỉnh” này nhằm phục vụ mục tiêu bảo đảm an toàn cho hoạt động quá cảnh qua tuyến hàng hải chiến lược.

Ông cho biết nền kinh tế của các quốc gia trong khu vực, cũng như nhiều nước ngoài khu vực, gắn chặt với an ninh của “huyết mạch” hàng hải quan trọng này.

Vị chỉ huy mô tả các đảo do Iran kiểm soát ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz là “niềm tự hào quốc gia”, đồng thời gọi đây là những “pháo đài bất khả xâm phạm và các chiến hạm”.

Chuẩn đô đốc Tangsiri cho biết, các cuộc cơ động là hoạt động thường niên, song đợt diễn tập lần này nổi bật nhờ việc đưa vào những chiến thuật mới cùng các trang bị chuyên dụng.

“Chúng tôi đang trình diễn một phần những tiến bộ này thông qua truyền thông, trong khi một phần đáng kể vẫn được giữ bí mật để công bố vào thời điểm khác”, ông nói.

Diễn tập trên các đảo, thử nghiệm tên lửa trong môi trường tác chiến điện tử

Giai đoạn đầu của cuộc diễn tập đã được tiến hành thành công trên các đảo của Iran ở Vịnh Ba Tư tối 16/2.

Theo Văn phòng Quan hệ công chúng IRGCN, nội dung huấn luyện gồm nhiều hạng mục then chốt. Các tiểu đoàn phản ứng nhanh chuyên trách luyện tập những bài công kích và phòng thủ mới nhất.

Hoạt động tên lửa cũng được triển khai với các loại tên lửa mới nhất, tập trung vào chiến thuật tác chiến trong môi trường tác chiến điện tử (EW).

Các đơn vị máy bay không người lái và lực lượng tác chiến dưới mặt nước cũng được triển khai từ 3 đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Mosa để đánh trúng các mục tiêu được chỉ định.

Giai đoạn chính của cuộc diễn tập tiếp tục ngày 17/2 tại eo biển Hormuz, tập trung vào nội dung “kiểm soát thông minh” tuyến đường thủy chiến lược.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các đe dọa lặp lại từ Mỹ về khả năng tấn công Iran nếu Tehran không chấp nhận các yêu cầu liên quan đến hạt nhân, cùng một số vấn đề khác.

Mỹ đã điều một số tàu chiến tới vùng biển gần Iran trong khu vực. Trước động thái này, giới chức Tehran cảnh báo rằng chỉ cần “một phát súng” nhằm vào Iran cũng sẽ vấp phải phản ứng “mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng rộng”, nhắm vào các tài sản của Mỹ trong khu vực.

Iran tập trận.