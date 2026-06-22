Iraq báo tin vui đến cả thế giới

Ông lớn Trung Đông báo tin vui liên quan đến nguồn cung dầu.

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Theo Reuters, Iraq dự kiến khôi phục sản lượng dầu từ các mỏ phía nam lên mức trên 3 triệu thùng/ngày trong vòng một đến hai tháng tới, theo thông tin do hãng thông tấn nhà nước Iraq dẫn lời người phát ngôn Bộ Dầu mỏ nước này công bố hôm 22/6.

Theo người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq, ông Saleem al-Rikabi, nước này hiện chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể để khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu về mức trước xung đột, do năng lực sản xuất và điều kiện khai thác khác nhau giữa các mỏ dầu.

Trước khi xảy ra gián đoạn, Iraq là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu lớn của khu vực Trung Đông, với tổng lượng xuất khẩu khoảng 3,6 triệu thùng/ngày. Trong đó, khoảng 3,4 triệu thùng/ngày được vận chuyển qua các cảng ở Basra, miền nam Iraq.

Tuy nhiên, xung đột giữa Mỹ và Iran đã gây ra những tác động đáng kể đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iraq. Việc đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại năng lượng toàn cầu – đã khiến doanh thu dầu mỏ của Iraq sụt giảm, đồng thời buộc nước này phải tìm kiếm các tuyến xuất khẩu thay thế khi các kho chứa dầu dần đầy lên.

Trước xung đột, Iraq chủ yếu xuất khẩu dầu nhiên liệu thông qua cảng Khor al-Zubair nằm trên vùng Vịnh. Tuy nhiên, những diễn biến địa chính trị gần đây đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển và xuất khẩu của nước này.

Ông Saleem al-Rikabi cho biết Bộ Dầu mỏ Iraq hiện ưu tiên khôi phục hoạt động tại các mỏ có sản lượng khí đồng hành, khí hóa lỏng (LPG) và condensate. Quá trình phục hồi năng lực xuất khẩu và hoạt động của các tàu chở dầu sẽ được triển khai song song với việc tăng sản lượng khai thác.

Trước đó, các quan chức dầu mỏ Iraq tiết lộ với Reuters rằng nước này đã nâng sản lượng dầu thô từ các mỏ phía nam thêm khoảng 250.000 thùng/ngày, lên mức khoảng 1,75 triệu thùng/ngày, nhờ số lượng tàu chở dầu cập cảng và bốc dỡ dầu thô ngày càng tăng.

Theo kế hoạch, Iraq sẽ tiếp tục nâng sản lượng lên khoảng 2 triệu thùng/ngày trong những ngày tới, trước khi hướng tới mục tiêu khôi phục sản lượng vượt 3 triệu thùng/ngày trong vòng 1-2 tháng tới. Việc đẩy nhanh phục hồi sản xuất và xuất khẩu dầu được xem là bước đi quan trọng nhằm khôi phục nguồn thu ngân sách của Iraq trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.



