Đồ họa quốc kỳ Mỹ và Iran. (Nguồn: Reuters)

Trong bối cảnh Hải quân Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước nói với báo giới, rằng Iran đang “nghiêm túc đối thoại” với Washington. Trước đó, quan chức an ninh hàng đầu của Iran Ali Larijani cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X rằng công tác chuẩn bị và cho đàm phán đang diễn ra.

“Các quốc gia trong khu vực đóng vai trò trung gian để chuyển thông điệp. Nhiều vấn đề khác nhau đã được chuyển tải và chúng tôi đang xem xét chi tiết của từng tiến trình ngoại giao, với hy vọng sẽ đạt được kết quả trong những ngày tới”, ông Baghaei nói.

Các thị trường chứng khoán lớn tại vùng Vịnh đã tăng điểm trong phiên giao dịch đầu ngày 2/2, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tehran đang “nghiêm túc đối thoại” với Washington. Phát biểu này được coi là tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng.

Chỉ số chứng khoán chuẩn của Saudi Arabia tăng 0,2%, chỉ 2 ngày sau khi giảm mạnh nhất trong gần 10 tháng. Chỉ số chính của thị trường Dubai tăng 1,3%, dẫn đầu là mức tăng 3% của tập đoàn bất động sản Emaar Properties.

Chỉ số chứng khoán của Abu Dhabi và Qatar tăng từ 0,2 - 0,4%, trong đó cổ phiếu Ngân hàng quốc gia Qatar - ngân hàng lớn nhất vùng Vịnh xét theo tài sản - tăng 0,7%.