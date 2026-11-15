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Iran tuyên bố tấn công căn cứ Mỹ, phòng không Bahrain khai hỏa sau nhiều tháng tạm lắng

Minh Hạnh
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Bahrain ngày 15/11 cho biết đã đánh chặn một cuộc không kích của Iran. Trong khi đó, Tehran tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này, trong bối cảnh vẫn còn nhiều bất ổn xung quanh một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran.

Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Bahrain , hệ thống phòng không Bahrain phản ứng kịp thời - Ảnh 1.

Máy bay không người lái Iran rời bệ phóng. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không của Bahrain thực hiện các vụ đánh chặn kể từ tháng 9.

Theo hãng tin Fars, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain để trả đũa cho các "hành động từ phía Mỹ".

Cụ thể, IRGC đã phóng sáu máy bay không người lái nhắm vào radar phòng không của Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Rifaa ở Bahrain.

Hiện chưa có xác nhận từ phía chính quyền Mỹ hay Bahrain về thông tin trên. Quân đội Bahrain cho biết hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn một số vũ khí của Iran trước khi chúng nhắm trúng mục tiêu.

Bahrain - quốc gia đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ - đã kêu gọi công dân và cư dân giữ bình tĩnh, đồng thời di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất.

Hai ngày trước đó, IRGC tuyên bố đã tấn công một hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này, khẳng định đã đánh chặn hai máy bay không người lái của Iran mà không để xảy ra bất kỳ thiệt hại nào.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần chín tháng qua vẫn chưa tạo ra bước đột phá. Các cuộc tấn công lẻ tẻ vẫn tiếp diễn, bất chấp tình hình giao tranh giữa Mỹ và Iran nhìn chung đã tạm lắng xuống.

Theo nguồn thạo tin của Reuters, Tổng thống Donald Trump cho biết trong những ngày gần đây rằng ông có thể tạm dừng cuộc tấn công vào Iran nếu Mỹ không phải đối mặt với bất kỳ hành động khiêu khích mới nào từ phía Tehran hoặc lực lượng Houthi tại Yemen. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ duy trì lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ nhằm vào Iran.

Ở một diễn biến khác, lực lượng Houthi và liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu vẫn tiếp tục các cuộc tấn công qua lại. Ngày 15/11, liên quân cho biết đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh - thủ đô của Ả-rập Xê-út - cùng ba thiết bị bay không người lái tại khu vực phía đông giàu dầu mỏ của vương quốc này.

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Tags

Iran

Bahrain

phòng không

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Houthi

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