Iran tuyên bố mở rộng đáng kể phạm vi chiến lược của eo biển Hormuz, biến khu vực này thành một “vùng tác chiến rộng lớn” so với trước đây, theo phát biểu của một sĩ quan cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Một tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 2/5/2026. (Ảnh tư liệu: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP)

Theo hãng thông tấn Fars ngày 12/5, ông Mohammad Akbarzadeh - Phó giám đốc chính trị Hải quân IRGC - cho biết Tehran hiện không còn coi eo biển Hormuz chỉ là vùng biển hẹp bao quanh một số hòn đảo như trước, mà đã mở rộng đáng kể phạm vi cũng như tầm quan trọng quân sự của khu vực này.

“Trước đây, eo biển Hormuz được xác định là khu vực giới hạn quanh các đảo như Hormuz và Hengam, nhưng hiện nay quan điểm đó đã thay đổi”, ông Akbarzadeh nói.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua. Đây cũng là tuyến xuất khẩu năng lượng chủ chốt của các quốc gia như Ả Rập Xê Út, Iraq và Qatar.

Ảnh vệ tinh eo biển Hormuz, cho thấy bờ biển Iran ở phía trên, cùng đảo Qeshm và Oman ở phía dưới. (Ảnh: Gallo Images/Getty Images)

Theo ông Akbarzadeh, Iran hiện xác định eo biển Hormuz là khu vực chiến lược kéo dài từ thành phố Jask ở phía đông đến đảo Siri ở phía tây, đồng thời mô tả đây là “một vùng tác chiến rộng lớn”.

Đây là lần thứ hai Iran công bố mở rộng phạm vi kiểm soát tại khu vực này kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát.

Trước đó, ngày 4/5, Hải quân IRGC công bố bản đồ cho thấy vùng kiểm soát mới trải dài dọc một phần đáng kể bờ biển Vịnh Oman của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Khu vực này kéo dài từ núi Mobarak của Iran và tiểu vương quốc Fujairah của UAE ở phía đông đến đảo Qeshm của Iran và tiểu vương quốc Umm al Quwain của UAE ở phía tây.

Iran công bố bản đồ kiểm soát eo biển Hormuz hôm 4/5 (Ảnh: ABC News/Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Hyderabad/Hãng thông tấn Fars).

Hãng thông tấn Fars và Tasnim cho biết chiều rộng của eo biển Hormuz, vốn trước đây được ước tính khoảng 20-30 dặm, hiện đã tăng lên 200-300 dặm.

Theo Tasnim, khu vực mở rộng mới tạo thành một “vành trăng khuyết hoàn chỉnh”.