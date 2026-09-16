Iran tuyên bố hạ chiếc MQ-1 thứ 3 của Mỹ trên eo biển Hormuz trong 24 giờ

Iran tiếp tục tuyên bố đánh chặn UAV Mỹ trên tuyến hàng hải chiến lược, bất chấp những tuyên bố lặp lại từ Mỹ.

(Ảnh minh họa)

Tối 15/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, lực lượng Không quân Vũ trụ của họ đã đánh chặn và phá hủy chiếc UAV MQ-1 Predator trên bầu trời tuyến đường thủy chiến lược bằng một hệ thống phòng không tiên tiến mới.

Đây là chiếc UAV MQ-1 Predator thứ 3 bị bắn hạ trên eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ, bất chấp những tuyên bố lặp lại từ Mỹ rằng hệ thống phòng không Iran đã bị phá hủy.

Theo IRGC, chiếc UAV bị hạ khi đang nằm trong tầm kiểm soát của mạng lưới phòng không tích hợp Iran.

Vụ bắn hạ mới nhất diễn ra vài giờ sau khi IRGC thông báo đánh chặn và phá hủy 1 chiếc MQ-1 khác của Mỹ trên eo biển Hormuz.

Cục Quan hệ Công chúng IRGC cho biết chiếc máy bay này vốn là một phương tiện bay điều khiển từ xa đa nhiệm có khả năng hoạt động trong thời gian dài. Nó đã ngay lập tức bị các hệ thống phòng không của IRGC phát hiện và theo dõi.

Vụ bắn hạ mới nhất nâng tổng số UAV MQ-1 của Mỹ bị Iran đánh chặn và phá hủy trong 24 giờ qua lên 3 chiếc.

Tuần trước, lực lượng phòng không Lục quân Iran cũng thông báo bắn hạ 1 chiếc MQ-1 của Mỹ trên eo biển Hormuz.

Theo Lục quân Iran, các đơn vị phòng không của lực lượng này đã phát hiện, theo dõi và nhắm mục tiêu chiếc UAV tại khu vực Đông Nam Iran trước khi phá hủy nó.

Eo biển Hormuz ngày càng trở thành một chiến trường quan trọng trong chiến dịch tấn công của Mỹ nhằm vào Iran, khiến Iran tăng cường kiểm soát các hoạt động hàng hải tại và xung quanh điểm nghẽn năng lượng quan trọng này.

Theo kênh tin tức kinh doanh Bloomberg của Mỹ, Iran đã loại khỏi vòng chiến hơn 20 UAV MQ-9 Reaper từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel bắt đầu vào cuối tháng 2, tương đương gần 20% số UAV trong kho của Lầu Năm Góc trước khi chiến dịch tấn công diễn ra.

Với mỗi UAV có giá trị 30 triệu USD, tổng thiệt hại được ước tính vào khoảng 1 tỷ USD.

Theo Bloomberg và website TWZ, thông tin trước Quốc hội Mỹ cho thấy số UAV MQ-9 Reaper đang hoạt động của Không quân Mỹ đã giảm xuống còn khoảng 135 chiếc, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng tối thiểu được thiết lập là 189 chiếc.

Nhà sản xuất phương tiện bay chiến đấu không người lái có trụ sở tại San Diego, General Atomics Aeronautical Systems, xác nhận, hiện còn chưa đến 10 khung thân máy bay mới có thể được mua, trong khi dây chuyền sản xuất MQ-9A đã ngừng hoạt động.

Các chuyên gia quân sự nhận định tổn thất ngày càng gia tăng đối với các UAV MQ-9 đã khiến Quân đội Mỹ phải sử dụng phiên bản MQ-1 cũ hơn cho chiến dịch kéo dài nhằm vào Iran.