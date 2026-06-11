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Iran tuyên bố giáng đòn tên lửa vào căn cứ chứa tiêm kích Mỹ

Hải Yến
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Iran công bố chiến dịch tấn công mới nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ, hé lộ những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngày 11/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Al-Azraq của Mỹ tại Jordan.

Theo kênh Press TV, IRGC cho biết trong những giờ đầu của buổi sáng, 12 tên lửa đạn đạo đã được phóng vào các khu vực triển khai tiêm kích F-35, F-15 và F-16 của Mỹ, cùng các cơ sở quân sự trọng yếu và trung tâm chỉ huy - điều hành tại căn cứ này.

IRGC tuyên bố cuộc tấn công đã gây ra "thiệt hại và phá hủy đáng kể" đối với máy bay cũng như hạ tầng quân sự của căn cứ. Tuy nhiên, phía Mỹ và Jordan chưa đưa ra xác nhận chính thức về mức độ thiệt hại được Iran công bố.

Trong thông điệp được phát đi sau vụ tấn công, IRGC nhấn mạnh chiến dịch sẽ tiếp tục chừng nào các hành động mà Iran gọi là "thù địch" từ phía Mỹ vẫn còn diễn ra.

Trước đó cùng ngày, IRGC cũng thông báo đã tấn công 18 mục tiêu liên quan đến các căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực Trung Đông. Theo tuyên bố của lực lượng này, các đòn đáp trả được thực hiện sau khi quân đội Mỹ tiến hành các hoạt động nhằm vào một số đơn vị của IRGC, các vị trí ven biển, cơ sở cảnh sát và khu vực sân bay Bandar Abbas của Iran.

Diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tấn công trả đũa giữa các bên đang diễn ra với tần suất ngày càng gia tăng.

Theo IZ
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