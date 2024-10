“Bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Iran đều có nghĩa là vượt qua ranh giới đỏ. Chúng tôi sẽ không để yên. Chúng tôi sẽ có phản ứng cần thiết đối với bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hoặc một cuộc tấn công tương tự”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh hôm 20/10.

Tên lửa Iran trong một cuộc tập trận quân sự tháng 1/2024. Ảnh: Quân đội Iran

Ông Araghchi Iran cũng tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đáp trả ngay lập tức bất kỳ hành động quân sự nào của Israel.

“Chúng tôi đã xác định được tất cả các mục tiêu và sẽ đáp trả tương xứng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công xảy ra nhằm vào Iran”, Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố.

Ông cũng chỉ trích Mỹ, nói rằng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Israel sẽ không thể tiến hành các hoạt động quân sự ở Gaza và Lebanon.

“Nếu Mỹ thực sự có ý chí chính trị, họ có thể ngăn chặn Israel và chấm dứt các cuộc tấn công”, ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo: “Nếu một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra trong khu vực, Mỹ sẽ bị kéo vào đó, điều mà chúng ta không hề mong muốn”.

Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau khi các tài liệu tình báo tuyệt mật của Mỹ bị rò rỉ cho thấy Israel đang chuẩn bị tấn công Iran.

Theo New York Times, 2 tài liệu do Cơ quan Tình báo không gian địa lý quốc gia Mỹ soạn thảo gần đây mô tả chi tiết kế hoạch của Israel cũng như cung cấp cái nhìn từ bên trong về một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel nhằm vào Iran trong những ngày tới. Đây là cơ quan có trách nhiệm phân tích hình ảnh và thông tin do vệ tinh do thám của Mỹ thu thập.

Một trong những tài liệu có tiêu đề “Israel: Không quân tiếp tục chuẩn bị tấn công Iran” mô tả các cuộc tập trận gần đây dường như nhằm diễn tập các thành tố của một cuộc tấn công như vậy. Tài liệu thứ hai nêu chi tiết cách Israel thay đổi vị trí bố trí tên lửa và vũ khí trong trường hợp Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công.

Các tài liệu cũng cho thấy Israel chuẩn bị tên lửa đạn đạo tầm xa phóng từ trên không, tên lửa không đối đất, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và các máy bay hỗ trợ khác, thậm chí Tel Aviv đang tiến hành giám sát bí mật Iran bằng máy bay không người lái.

Các tài liệu được đề ngày 15 và 16/10 bắt đầu lưu hành trực tuyến trên Telegram vào ngày 18/10 do một tài khoản có tên là Middle East Spectator đăng tải. Tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật và có các dấu hiệu cho thấy chỉ có Mỹ và các đồng minh gồm Australia, Canada, New Zealand và Anh mới được xem.

Hiện giới chức Mỹ đang mở cuộc điều tra vụ việc, xem xét những ai đã tiếp cận được tài liệu được cho là của Lầu Năm Góc.