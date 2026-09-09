Iran tuyên bố bắt giữ tàu ngầm không người lái hiện đại của Mỹ

Iran tuyên bố lực lượng Vệ binh Cách mạng đã bắt giữ một tàu ngầm không người lái của Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz.

Các tàu gần eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman.

"Lực lượng hải quân IRGC đã bắt giữ 1 trong những tàu ngầm không người lái và thông minh hiện đại nhất của quân đội khủng bố Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz trong một chiến dịch tình báo và tác chiến phức tạp vào rạng sáng nay”, Vệ binh Cách mạng Iran cho biết trong tuyên bố được truyền hình nhà nước phát sóng.

Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về diễn biến được báo cáo này.

IRGC cho biết sẽ công bố hình ảnh và video chi tiết về khí tài Mỹ bị bắt giữ trong những giờ tới, Press TV do nhà nước Iran hậu thuẫn đưa tin.

Truyền thông Iran cho biết phương tiện dưới nước không người lái này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ bao gồm “trinh sát và giám sát dưới nước, lập bản đồ đáy biển, phát hiện thủy lôi và kiểm tra cáp ngầm cùng đường ống”.

Iran đã duy trì phong tỏa eo biển Hormuz kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2. Tuyến đường thủy quan trọng này thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng xuất khẩu trên toàn cầu.

Mỹ đã đáp trả bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Iran cho biết nước này có ý định thu phí đối với các tàu đi qua eo biển để chi trả cho những dịch vụ như bảo vệ môi trường. Mỹ phản đối mạnh mẽ động thái này.