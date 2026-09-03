Iran tung đòn đáp trả khốc liệt, hàng loạt binh sĩ Mỹ thương vong

Iran mở loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào nhiều căn cứ quân sự Mỹ, khiến nhiều binh sĩ Mỹ thương vong và phá hủy một số khí tài.

Trang tin SouthFront dẫn lời các quan chức Iran cho biết, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Kuwait, Jordan, Bahrain và khu vực Kurdistan của Iraq trong ngày 2/9.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng mặt đất đã tập kích căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait, nhắm vào trung tâm chỉ huy và khu vực sinh hoạt của lực lượng Mỹ.

Iran tuyên bố cuộc tập kích khiến một số quân nhân Mỹ thương vong, đồng thời làm cháy nhà chứa UAV và phá hủy một số máy bay không người lái.

Tại Jordan, lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC đã thực hiện một cuộc tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn vào doanh trại Thủy quân lục chiến Mỹ tại Camp Titiin bên bờ Vịnh Aqaba.

Đòn đánh khiến nhiều quân nhân Mỹ thiệt mạng và phá hủy một số cơ sở quan trọng cùng trực thăng quân sự.

Iran cũng tuyên bố đánh vào căn cứ Prince Hassan, nơi được cho là có các UAV tầm xa RQ-4 và MQ-9. Theo IRGC, một số UAV bị phá hủy, đồng thời một số phi công và nhân viên kỹ thuật thiệt mạng.

Các cuộc tập kích kết hợp tên lửa và UAV đã nhằm vào cơ sở bảo dưỡng, kho thiết bị kỹ thuật và hệ thống dẫn đường của một khí cầu trinh sát tại một căn cứ Mỹ ở Erbil, miền Bắc Iraq, gây thương vong cho một số quân nhân tại căn cứ.

Quân đội Iran cũng tuyên bố đã tiến hành giai đoạn 29 của chiến dịch Sa’eqeh (Lightning), sử dụng UAV tấn công các cơ sở quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, trong đó có các trận địa radar và khu vực tập trung lực lượng Mỹ.

Hệ thống phòng không nước này cũng đã bắn hạ một UAV MQ-9 của Mỹ, nâng tổng số MQ-9 mà Iran nói đã bắn hạ kể từ khi chiến tranh bắt đầu lên 50 chiếc, nhưng những con số này hiện chưa được xác nhận độc lập.

Các cuộc tấn công được Iran mô tả là hành động trả đũa sau đợt không kích mới của Mỹ vào lãnh thổ nước này.

SouthFront dẫn các nguồn Iran cho biết một cuộc tấn công tại tỉnh Hormozgan đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng tại một khu vực tổ chức tiệc cưới, trong khi các thành viên IRGC và lực lượng Basij cũng được báo cáo thiệt mạng tại một số địa điểm khác.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm trận địa phòng không, radar, cơ sở thông tin liên lạc và năng lực tác chiến trên biển.

Diễn biến mới cho thấy xung đột Mỹ–Iran đang tiếp tục leo thang sau thời gian tương đối lắng dịu.

Iran đang sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV để mở rộng phạm vi đáp trả tới các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực, trong khi Mỹ tiếp tục nhắm vào các năng lực quân sự của Iran.

Các cuộc tấn công của Iran được cho là nhằm đáp trả việc Mỹ đã phát động cuộc tấn công đầu tiên vào Iran sau hơn một tháng, châm ngòi cho một cuộc đối đầu khác với Cộng hòa Hồi giáo.