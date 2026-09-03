HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran tung đòn đáp trả khốc liệt, hàng loạt binh sĩ Mỹ thương vong

Hoàng Đức
|

Iran mở loạt cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào nhiều căn cứ quân sự Mỹ, khiến nhiều binh sĩ Mỹ thương vong và phá hủy một số khí tài.

- Ảnh 1.

Trang tin SouthFront dẫn lời các quan chức Iran cho biết, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Kuwait, Jordan, Bahrain và khu vực Kurdistan của Iraq trong ngày 2/9.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng mặt đất đã tập kích căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait, nhắm vào trung tâm chỉ huy và khu vực sinh hoạt của lực lượng Mỹ.

Iran tuyên bố cuộc tập kích khiến một số quân nhân Mỹ thương vong, đồng thời làm cháy nhà chứa UAV và phá hủy một số máy bay không người lái.

Tại Jordan, lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC đã thực hiện một cuộc tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn vào doanh trại Thủy quân lục chiến Mỹ tại Camp Titiin bên bờ Vịnh Aqaba.

Đòn đánh khiến nhiều quân nhân Mỹ thiệt mạng và phá hủy một số cơ sở quan trọng cùng trực thăng quân sự.

Iran cũng tuyên bố đánh vào căn cứ Prince Hassan, nơi được cho là có các UAV tầm xa RQ-4 và MQ-9. Theo IRGC, một số UAV bị phá hủy, đồng thời một số phi công và nhân viên kỹ thuật thiệt mạng.

Các cuộc tập kích kết hợp tên lửa và UAV đã nhằm vào cơ sở bảo dưỡng, kho thiết bị kỹ thuật và hệ thống dẫn đường của một khí cầu trinh sát tại một căn cứ Mỹ ở Erbil, miền Bắc Iraq, gây thương vong cho một số quân nhân tại căn cứ.

Quân đội Iran cũng tuyên bố đã tiến hành giai đoạn 29 của chiến dịch Sa’eqeh (Lightning), sử dụng UAV tấn công các cơ sở quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, trong đó có các trận địa radar và khu vực tập trung lực lượng Mỹ.

Hệ thống phòng không nước này cũng đã bắn hạ một UAV MQ-9 của Mỹ, nâng tổng số MQ-9 mà Iran nói đã bắn hạ kể từ khi chiến tranh bắt đầu lên 50 chiếc, nhưng những con số này hiện chưa được xác nhận độc lập.

Các cuộc tấn công được Iran mô tả là hành động trả đũa sau đợt không kích mới của Mỹ vào lãnh thổ nước này.

SouthFront dẫn các nguồn Iran cho biết một cuộc tấn công tại tỉnh Hormozgan đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng tại một khu vực tổ chức tiệc cưới, trong khi các thành viên IRGC và lực lượng Basij cũng được báo cáo thiệt mạng tại một số địa điểm khác.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm trận địa phòng không, radar, cơ sở thông tin liên lạc và năng lực tác chiến trên biển.

Diễn biến mới cho thấy xung đột Mỹ–Iran đang tiếp tục leo thang sau thời gian tương đối lắng dịu.

Iran đang sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV để mở rộng phạm vi đáp trả tới các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực, trong khi Mỹ tiếp tục nhắm vào các năng lực quân sự của Iran.

Các cuộc tấn công của Iran được cho là nhằm đáp trả việc Mỹ đã phát động cuộc tấn công đầu tiên vào Iran sau hơn một tháng, châm ngòi cho một cuộc đối đầu khác với Cộng hòa Hồi giáo.

Theo South Front
Tags

Iran

Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại