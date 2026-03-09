Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ, UAE tung clip đánh chặn UAV cảm tử

Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ, UAE tung đánh chặn UAV cảm tử





Video do Bộ Nội vụ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (MOI UAE) đăng tải trên page Facebook có tích xanh cho thấy hệ thống phòng không của UAE đã đánh chặn và phá hủy máy bay không người lái của Iran nhằm mục tiêu vào nước này.

"Không có sự thỏa hiệp nào khi nói đến an ninh và chủ quyền quốc gia. Lực lượng vũ trang UAE sẵn sàng ngăn chặn mọi mối đe dọa", bài viết đăng tải kèm nội dung.

Hôm 7/3, trong bài phát biểu phát sóng trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng từng bị Iran tấn công trong những ngày qua, đồng thời khẳng định Tehran không có ý định nhắm mục tiêu vào các nước trong khu vực. Ông Pezeshkian sau đó làm rõ thêm các mục tiêu Iran tấn công là các căn cứ, cơ sở và tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực.

“Cá nhân tôi xin lỗi các quốc gia láng giềng đã bị Iran tấn công. Chúng tôi không có ý định nhắm mục tiêu vào họ. Như tôi đã nhiều lần nói, họ là anh em của chúng tôi”, ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời hiện điều hành đất nước chỉ thị cho lực lượng vũ trang không tiếp tục tấn công các quốc gia láng giềng, trừ khi cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước này.

Nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh căng thẳng trong khu vực cần được giải quyết bằng con đường ngoại giao thay vì đối đầu quân sự, đồng thời kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh không trở thành “quân cờ trong tay” các thế lực bên ngoài.

Trong khi đó, Hội đồng Chuyên gia Iran gồm 88 thành viên quyết định bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới của đất nước thay cho cha mình - cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Dù Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận liên quan đến thông tin bổ nhiệm Lãnh đạo Tối cao mới. Tuy nhiên, động thái này có thể dẫn đến leo thang xung đột vì Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi ông Mojtaba Khamenei là lựa chọn không thể chấp nhận được.