Iran sử dụng dữ liệu vệ tinh Trung Quốc để tấn công các căn cứ của Mỹ

Truyền thông Mỹ cáo buộc những cuộc tấn công tên lửa do Iran thực hiện đạt được độ chính xác cao là nhờ sự giúp sức từ Trung Quốc.

Các vệ tinh của Trung Quốc cung cấp cho Iran thông tin tình báo và hình ảnh, điều này đã làm tăng đáng kể độ chính xác của những cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự và tàu thuyền dân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Cáo buộc này được CNN đưa ra, dẫn nguồn từ một số đánh giá tình báo của Mỹ và các nguồn tin trong chính quyền Mỹ.

Theo thông tin tình báo, chính dữ liệu vệ tinh từ Trung Quốc đã cho phép Iran thực hiện cuộc tấn công chính xác vào một căn cứ Mỹ ở Jordan hồi tháng 7, khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Ngoài ra, hình ảnh từ vệ tinh của Trung Quốc còn giúp lực lượng Iran theo dõi chuyển động của tàu thuyền ở eo biển Hormuz và sử dụng máy bay không người lái một cách hiệu quả trong các cuộc tấn công quy mô lớn.

Ảnh vệ tinh của Căn cứ Không quân Muwaffak Salti ở Jordan.

Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ lưu ý ngoài sự hỗ trợ từ Trung Quốc, độ chính xác của vũ khí do Iran chế tạo đã được cải thiện nhờ sự trợ giúp của Nga và kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được.

Họ khuyến cáo các vệ tinh trinh sát của Nga cũng có thể đã cung cấp cho Iran dữ liệu để thực hiện cuộc tấn công chính xác vào nhiều mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông, đặc biệt là một căn cứ không quân trên lãnh thổ Saudi Arabia.

Hai ngày trước cuộc tấn công của Iran, 14 vệ tinh trinh sát của Nga, trong đó bao gồm Kosmos-2573 đã bay qua căn cứ không quân Prince Sultan gần Riyadh, đây không thể xem là hành động ngẫu nhiên.