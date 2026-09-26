HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Iran sử dụng dữ liệu vệ tinh Trung Quốc để tấn công các căn cứ của Mỹ

Bạch Dương
|

Truyền thông Mỹ cáo buộc những cuộc tấn công tên lửa do Iran thực hiện đạt được độ chính xác cao là nhờ sự giúp sức từ Trung Quốc.

Iran sử dụng dữ liệu vệ tinh Trung Quốc để tấn công căn cứ Mỹ năm 2026 - Ảnh 1.

Các vệ tinh của Trung Quốc cung cấp cho Iran thông tin tình báo và hình ảnh, điều này đã làm tăng đáng kể độ chính xác của những cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự và tàu thuyền dân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Cáo buộc này được CNN đưa ra, dẫn nguồn từ một số đánh giá tình báo của Mỹ và các nguồn tin trong chính quyền Mỹ.

Theo thông tin tình báo, chính dữ liệu vệ tinh từ Trung Quốc đã cho phép Iran thực hiện cuộc tấn công chính xác vào một căn cứ Mỹ ở Jordan hồi tháng 7, khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Ngoài ra, hình ảnh từ vệ tinh của Trung Quốc còn giúp lực lượng Iran theo dõi chuyển động của tàu thuyền ở eo biển Hormuz và sử dụng máy bay không người lái một cách hiệu quả trong các cuộc tấn công quy mô lớn.

Iran sử dụng dữ liệu vệ tinh Trung Quốc để tấn công căn cứ Mỹ năm 2026 - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh của Căn cứ Không quân Muwaffak Salti ở Jordan.

Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ lưu ý ngoài sự hỗ trợ từ Trung Quốc, độ chính xác của vũ khí do Iran chế tạo đã được cải thiện nhờ sự trợ giúp của Nga và kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được.

Họ khuyến cáo các vệ tinh trinh sát của Nga cũng có thể đã cung cấp cho Iran dữ liệu để thực hiện cuộc tấn công chính xác vào nhiều mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông, đặc biệt là một căn cứ không quân trên lãnh thổ Saudi Arabia.

Hai ngày trước cuộc tấn công của Iran, 14 vệ tinh trinh sát của Nga, trong đó bao gồm Kosmos-2573 đã bay qua căn cứ không quân Prince Sultan gần Riyadh, đây không thể xem là hành động ngẫu nhiên.

Theo Militarnyi/CNN
Tags

Iran

vệ tinh

Jordan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại