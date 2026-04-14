Iran sẽ cùng tuyển Việt Nam dự World Cup 2026

Theo thông tin từ hãng truyền thông Malay Mail, tuyển cầu mây Iran vẫn sẽ tham dự World Cup cầu mây 2026 (ISTAF World Cup) tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 5 tới, bất chấp những xung đột ở khu vực Tây Á.

Tổng thư ký Liên đoàn Cầu mây quốc tế (ISTAF) Datuk Abdul Halim Kader cho biết đội tuyển cầu mây của Iran sẽ tham dự World Cup, họ đang cố gắng đảm bảo vé máy bay đến Malaysia từ Thổ Nhĩ Kỹ.

“Từ Tehran, họ sẽ đi đường bộ đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó bay đến Kuala Lumpur. Iran vẫn muốn cạnh tranh tại giải dù giá vé đã tăng cao”.

“Chúng tôi cũng đã hỏi Liên đoàn cầu mây Malaysia (PSM) xem Iran có cần hỗ trợ gì để đến đây không” – Tổng thư ký Datuk Abdul Halim Kader vừa cho biết tại buổi họp báo ở Trung tâm Học viện Sepak Takraw Malaysia.

Tổng thư ký LĐ Cầu mây quốc tế khẳng định Iran vẫn sẽ dự World Cup.

Theo Malay Mail, Iran nằm trong số 14 quốc gia, bao gồm cả nước chủ nhà Malaysia, đã xác nhận sẽ tranh tài tại World Cup cầu mây 2026. Giải đấu ban đầu được lên lịch từ ngày 12 đến 24/5 nhưng sau đó đổi thành từ 16 đến 23/5.

Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Brunei, Philippines, Myanmar, Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa cũng sẽ góp mặt ở World Cup.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn cầu mây Malaysia (PSM) Datuk Mohd Sumali Reduan, cho biết ngày diễn ra World Cup có thể phải được tiếp tục sửa đổi, do một số đội từ châu Âu đến nay vẫn chưa xác nhận tham gia do xung đột ở Tây Á.

World Cup là giải thế giới duy nhất do Liên đoàn cầu mây thế giới (ISTAF) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 2011. Năm ngoái khi World Cup được tổ chức ở Ấn Độ, đội cầu mây nữ Việt Nam đã lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup (nội dung 4 nữ).

Cầu mây cũng luôn được coi là môn thế mạnh của thể thao Việt Nam ở các đấu trường cấp khu vực và châu lục, như SEA Games hay cả Asiad.