Vừa đại thắng, HLV Indonesia tuyên bố cứng trước trận “chung kết” gặp tuyển Việt Nam

Ở lượt trận ra quân tại bảng A, giải U17 Đông Nam Á 2026, trong khi U17 Việt Nam hạ Malaysia 4-0 thì U17 Indonesia với lợi thế sân nhà cũng hạ Timor Leste với tỷ số tương tự.

Sau trận thắng, HLV Kurniawan Dwi Yulianto bên phía U17 Indonesia đã hết lời khen ngợi các học trò. Ông cho rằng đây là màn trình diễn “phi thường” của đội nhà.

“Tất nhiên đây là một kết quả đáng mừng và tôi phải dành lời khen cho các cầu thủ của mình vì sự nỗ lực phi thường của họ, trận đấu đầu tiên không hề dễ dàng vì họ là đội chủ nhà”.

Vị thuyền trưởng bên phía U17 Indonesia cũng thừa nhận rằng bản thân ông, cũng như nhiều cầu thủ, đã chịu áp lực tâm lý rất lớn sau chuỗi trận giao hữu toàn thua trong thời gian gần đây.

“Thứ hai, áp lực lên các cầu thủ là vô cùng lớn. Kết quả các trận giao hữu của chúng tôi không được tốt lắm, nhưng sự tiến bộ của các cầu thủ rất đáng khích lệ," HLV Kurniawan giải thích.

HLV Indonesia rất quyết tâm trước trận gặp U17 Việt Nam.

Đặc biệt, nói về 2 trận đấu tiếp theo tại vòng bảng gặp Malaysia và Việt Nam, HLV Kurniawan Dwi Yulianto tuyên bố rằng ông coi mỗi trận đều là những “trận chung kết” tại giải.

“Điều tôi đánh giá cao là tinh thần thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt là vì đây là lần đầu tiên họ tham gia một giải đấu quốc tế. Hy vọng các cầu thủ sẽ tự tin hơn trong tương lai. Chúng tôi coi mỗi trận đấu như một trận chung kết. Chúng tôi biết ơn những gì đã đạt được tối nay, nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu tập luyện lại vào ngày mai”.

Theo thể thức của giải U17 Đông Nam Á 2026, 3 đội đứng đầu 3 bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào bán kết. Nhiều khả năng trận đấu giữa U17 Indonesia gặp U17 Việt Nam vào ngày 19/3 sẽ quyết định ngôi đầu bảng.

Trước giải U17 Đông Nam Á, U17 Indonesia liên tục thất bại ở các trận giao hữu. Họ lần lượt thua U17 Trung Quốc với các tỷ số 0-7 và 2-3. Trong giai đoạn giao hữu tại Thái Lan, U17 Indonesia tiếp tục thua đậm Hàn Quốc 0-7, thua cả Ấn Độ 0-3 và thua Thái Lan 2-3.

Tính ở 5 trận giao hữu gần nhất trước giải Đông Nam Á, U17 Indonesia toàn thua, chỉ ghi nổi 4 bàn nhưng thủng lưới tới 23 bàn.