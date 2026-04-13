Tuyển Indonesia rơi vào cảnh “đáng báo động”, dễ thua tuyển Việt Nam?

Tại vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam nằm bảng A cùng Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Theo tờ báo Bola, đội U17 Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Kurniawan Dwi Yulianto đang có nhiều lý do để phải quan ngại.

Điểm mấu chốt khiến U17 Indonesia có thể sảy chân khi chạm trán 2 đội mạnh như U17 Việt Nam hay Malaysia, nằm ở phong độ và sự chuẩn bị không tốt của đội bóng trẻ xứ Vạn đảo. Điều này khiến dư luận ở Indonesia tỏ ra bi quan.

Chỉ trong thời gian ngắn gần đây, U17 Indonesia liên tục bại trận. Họ lần lượt thua U17 Trung Quốc với các tỷ số 0-7 và 2-3. Trong giai đoạn giao hữu tại Thái Lan, U17 Indonesia tiếp tục thua đậm Hàn Quốc 0-7, thua cả Ấn Độ 0-3 và thua Thái Lan 2-3.

Như vậy, tính ở 5 trận giao hữu gần nhất, U17 Indonesia toàn thua, chỉ ghi nổi 4 bàn nhưng thủng lưới tới 23 bàn. Đây là những con số đáng báo động, cho thấy đội quân của HLV Yulianto đang gặp vấn đề rất lớn ở cả hàng công lẫn hàng phòng ngự.

U17 Indonesia có phong độ "đáng báo động" trong thời gian gần đây.

Một số chuyên gia tại Indonesia thậm chí cho rằng đội nhà có thể gặp khó trước trận mở màn gặp Timor Leste, đối thủ trên lý thuyết là tương đối yếu.

Chuyên gia Raja Isa Raja Akram Syah nhận định: “Với tư cách là nước chủ nhà, đội tuyển U17 Indonesia có lợi thế về tinh thần. Tuy nhiên, dựa trên kết quả các trận giao hữu, Timor Leste đang có vị trí xuất phát khá tốt. Điều này khiến trận đấu trở nên khó đoán”.

Ở giải U17 Đông Nam Á 2026, chỉ 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành vé vào bán kết. Trong trường hợp tiếp tục thi đấu thiếu ấn tượng như thời gian gần đây, nguy cơ U17 Indonesia mất điểm trước U17 Việt Nam hay Malaysia sẽ là tương đối cao bất chấp việc họ có lợi thế sân nhà. Khi đó, đội bóng xứ Vạn đảo cũng đối mặt với viễn cảnh bị loại sớm ngay sau vòng bảng.