Tuyển Thái Lan thắng 4-0, rộng đường vô địch giải đấu của FIFA

Ở lượt trận đầu tiên tại giải FIFA Series 2026, sau khi tuyển nữ Indonesia thua đậm Congo 1-7, chủ nhà Thái Lan cũng chạm trán một đối thủ khá lạ lẫm với người hâm mộ ở Đông Nam Á, đó là New Caledonia.

Trước trận này thì tuyển nữ Thái Lan được đánh giá cao hơn. Họ xếp hạng 53 thế giới, nắm lợi thế sân nhà trong khi New Caledonia chỉ đang đứng hạng 100 FIFA.

Đúng như dự đoán, Thái Lan hoàn toàn làm chủ trận đấu và không gặp nhiều khó khăn để ghi những bàn thắng. Ngay phút thứ 4, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm của Natalie Ngosuwan.

Tuyển Thái Lan hoàn toàn áp đảo.

Sau bàn thắng, Thái Lan vẫn tiếp tục dồn lên tấn công. Họ tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm và đến phút 29, tỷ số đã được nhân đôi, sau khi Thawanrat Promthongmee ghi bàn giúp Thái Lan dẫn 2-0.

Suốt hiệp đấu thứ hai, Thái Lan chơi hoàn toàn áp đảo trước đối thủ. Hệ quả là đội chủ nhà đã dễ dàng ghi thêm 2 bàn nữa, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 4-0.

Nhờ kết quả này, Thái Lan sẽ tranh chức vô địch cùng tuyển nữ Congo trong khi New Caledonia tranh hạng Ba với Indonesia.

Với phong độ ổn định và ưu thế sân nhà, Thái Lan đang được đánh giá cao ở khả năng vượt qua tuyển Congo, giành chức vô địch FIFA Series 2026.