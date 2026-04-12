Tuyển Indonesia vỡ trận, thua tan tác 7 bàn ở giải đấu của FIFA

Chiều 12/4, tuyển nữ Indonesia có trận đầu tiên ở giải FIFA Series 2026 gặp tuyển nữ Congo trên sân vận động Ratchaburi (Thái Lan).

Trước trận này, cả tuyển nữ Indonesia và tuyển nữ Congo đều không được đánh giá cao. Với Indonesia, họ chỉ đứng hạng 105 FIFA và cách đây không lâu còn đại bại 0-5 trước tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 33. Trong khi đó, tuyển nữ Congo cũng chỉ đứng hạng 109 FIFA và chưa biết mùi chiến thắng trong 9 trận liên tiếp gần nhất ở mọi đấu trường (thua tới 7).

Thế nhưng, bất ngờ lớn đã xảy ra, ở cái cách mà tuyển nữ Indonesia đã sụp đổ quá dễ dàng trước tuyển nữ Congo. Trong một ngày mà hàng phòng ngự mắc quá nhiều sai sót, đại diện của Đông Nam Á đã chịu thất bại rất đậm tới 1-7. Đây cũng là trận đấu mà tuyển nữ Indonesia dính một thẻ đỏ khi trận đấu đã an bài.

Tuyển nữ Indonesia "vỡ trận" trước Congo.

Như vậy, trận thảm bại khiến tuyển Indonesia tạm đứng cuối tại giải FIFA Series 2026 trong khi tuyển nữ Congo tạm đứng đầu và giành quyền tranh chức vô địch giải FIFA Series 2026.

Ở cặp đấu còn lại, tuyển nữ Thái Lan với vị thế chủ nhà sẽ có trận đầu tiên gặp tuyển nữ New Caledonia vào tối nay (12/4). Đội thắng ở cặp này sẽ gặp tuyển nữ Congo để tranh chức vô địch, trong khi đội thua sẽ gặp Indonesia.

Tương quan sức mạnh, tuyển nữ Thái Lan với hạng 53 thế giới cùng lợi thế sân nhà, nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trước New Caledonia (hạng 100 FIFA). Khi đó, tuyển nữ Thái Lan sẽ có cơ hội tranh chức vô địch giải FIFA Series 2026 đồng thời cũng cải thiện thứ bậc trên BXH FIFA.